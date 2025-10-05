Відео
Головна Новини дня Укрзалізниця змінює маршрути у частині регіонів — причина

Укрзалізниця змінює маршрути у частині регіонів — причина

Ua ru
Дата публікації: 5 жовтня 2025 11:05
Як курсують потяги у прифронтових регіонах
Удар по залізниці. Фото ілюстративне: Олексій Кулеба / Telegram

У прифронтових областях через загрозу російських обстрілів Укрзалізниця змінює маршрути. Вони будуть комбінованими.

Про це повідомив голова правління компанії Олександр Перцовський в ефірі телемарафону.

Читайте також:

Як курсуватимуть потяги в прифронтових регіонах

Він зазначив, що на окремих ділянках замість поїздів курсуватимуть автобуси. Це роблять для того, аби зменшити безпекові ризики. 

"Просимо всіх пасажирів дослухатися і до вказівок поїзних бригад, і до співробітників вокзалів. Певні ділянки будуть проходити автобусами, будуть змінюватися маршрути, щоб мінімізувати ризики", — додав Перцовський.

Водночас зазначається, що попри атаки російських військ на рухомий склад компанія не планує припиняти сполучення з прифронтовими громадами. Він закликав пасажирів виконувати інструкції поїзних бригад та співробітників вокзалів.

Нагадаємо, 4 жовтня РФ вдарила по залізничному вокзалу в Шостці на Сумщині. Загинув чоловік.

Перед цим було пошкоджено депо Укрзалізниці на Одещині.

Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
