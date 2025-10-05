Видео
Укрзализныця меняет маршруты в части регионов — причина

Укрзализныця меняет маршруты в части регионов — причина

Ua ru
Дата публикации 5 октября 2025 11:05
Как курсируют поезда в прифронтовых регионах
Удар по железной дороге. Фото иллюстративное: Алексей Кулеба / Telegram

В прифронтовых областях из-за угрозы российских обстрелов Укрзализныця меняет маршруты. Они будут комбинированными.

Об этом сообщил председатель правления компании Александр Перцовский в эфире телемарафона.

Читайте также:

Как будут курсировать поезда в прифронтовых регионах

Он отметил, что на отдельных участках вместо поездов будут курсировать автобусы. Это делают для того, чтобы уменьшить риски безопасности.

"Просим всех пассажиров прислушиваться и к указаниям поездных бригад, и к сотрудникам вокзалов. Определенные участки будут проходить автобусами, будут меняться маршруты, чтобы минимизировать риски", — добавил Перцовский.

В то же время отмечается, что несмотря на атаки российских войск на подвижной состав компания не планирует прекращать сообщение с прифронтовыми громадами. Он призвал пассажиров выполнять инструкции поездных бригад и сотрудников вокзалов.

Напомним, 4 октября РФ ударила по железнодорожному вокзалу в Шостке Сумской области. Погиб человек.

Перед этим было повреждено депо Укрзализныци в Одесской области.

Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
