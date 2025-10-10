Росія постійно атакує залізничні об'єкти — як підготувалась Укрзалізниця

Наслідки атаки Росії по одному із залізничних вокзалів в Україні. Фото: ДСНС України

Після масованої нічної атаки залізничний транспорт в Україні працює стабільно. Наразі більшість поїздів курсують за графіком, а основні проблеми з електропостачанням у Київському, Дніпровському та Запорізькому регіонах уже локалізовано. Окрім того, Укрзалізниця має кілька варіантів, як протистояти російським атакам на логістику.

Про це повідомив заступник директора пасажирської компанії "Укрзалізниці" Олександр Шевченко в ефірі програми "Ранок.LIVE".

Укрзалізниця оперативно ліквідувала наслідки атак

Наразі рух поїздів у столиці відновлено повністю — зранку за розкладом вирушили всі рейси, зокрема міський "Сіті-Експрес". Невеликі затримки зафіксували лише на станції Дарниця, де два швидкісні поїзди на Харків і Краматорськ вирушили з короткою технічною паузою.

Водночас на Сумщині та Чернігівщині залізничне сполучення залишається частково обмеженим через наслідки атак і пошкодження колій. У цих регіонах Укрзалізниця продовжує використовувати комбіновані маршрути: пасажирів перевозять поїздами до певної станції, після чого автобусами довозять до пункту призначення. Як уточнив Шевченко, точні місця пересадок не оголошують заздалегідь з міркувань безпеки, щоб уникнути ризику для пасажирів і транспортної інфраструктури.

"Наші автобуси, які ми організували разом з військовими адміністраціями Сумщини та Чернігівщини, вони чекатимуть в умовному місці і довезуть вже останню милою там, де поки що є знеструмлення або ж є пошкодження колії", — пояснив Шевченко.

Як Укрзалізниця підготувалась до російських атак

Компанія має запасні тепловози, резервні вагони та об’їзні маршрути на випадок блокування основних шляхів. При цьому, за словами Шевченка, у ситуації постійних змін характеру атак залізничники діють гнучко, щоб передусім гарантувати безпеку людей.

Він навів приклад нещодавньої ситуації на Сумщині, коли під час прильотів дронів поїзди вимушено зупинялися, а пасажирів евакуювали до укриттів.

"Наш ворог теж винахідливий і постійно використовуються якісь нові типи атак. Як вчора на Сумщині, там де дрони залітали один за одним і наші поїзди, по суті, тікали в безпечні простори для того, щоб висадити людей. У нас люди висаджувалися в укриття. Вчора майже п'ять годин провели в укритті по Бахмачу. Перш ніж ми змогли продовжити рух, пересадити на автобуси, на приміські поїзди і так далі. Нам доводиться бути винахідливими, але при цьому ключова задача — це зберегти життя і довести їх до обіцяного місця призначення", — зауважив Олександр Шевченко.

За його словами, наразі немає підстав вважати, що сьогоднішня атака була спрямована саме на об’єкти залізничної інфраструктури. Він пояснив, що це був комбінований удар по кількох регіонах, у тому числі по столиці.

Нагадаємо, Росія практично щоденно атакує об'єкти Укрзалізниці. Так нещодавно під ударом опинилися залізниці в Полтавській та Сумській областях.

Додамо, що у вересні в Укрзалізниці заявили, що Росія має наміри знищити всю залізничну логістику.