Укрзалізниця повідомила про затримки поїздів через обстріли 22 жовтня

Укрзалізниця повідомила про затримки та зміни в русі поїздів через масований обстріл Росії по території України 22 жовтня. Внаслідок ударів була пошкоджена енергетична інфраструктура, на окремих ділянках залізниці сталося знеструмлення.

Про це повідомляє Укрзалізниця.

Які поїзди затримуються в Україні 22 жовтня

За інформацією компанії, станом на ранок 22 жовтня, із затримкою курсує поїзд №43/44 Івано-Франківськ — Черкаси, який уже перебуває в дорозі та змінює маршрут у межах Київської області. Орієнтовна затримка становить до двох годин.

Також зміненим маршрутом слідує поїзд №793/794 Черкаси — Київ, його затримка орієнтовно становить близько години. Укрзалізниця попереджає, що можливі зміни й у русі приміських поїздів, про що пасажирів повідомлять додатково.

Компанія закликала громадян стежити за офіційними оновленнями на сайті та в офіційних каналах Укрзалізниці, аби своєчасно отримувати інформацію щодо затримок, змін маршрутів і руху поїздів у реальному часі.

Нагадаємо, Росія обрала нову тактику атак і зосередила удари на залізничній логістиці.

Кілька днів тому в Сумській області була атакована залізнична інфраструктура, яка призвела до змін у графіках руху поїздів.