Укрзализныця сообщила о задержках поездов из-за обстрелов 22 октября

Вагон поезда. Фото: Укрзализныця

Укрзализныця сообщила о задержках и изменениях в движении поездов из-за массированного обстрела России по территории Украины 22 октября. В результате ударов была повреждена энергетическая инфраструктура, на отдельных участках железной дороги произошло обесточивание.

Об этом сообщает Укрзализныця.

Реклама

Читайте также:

Какие поезда задерживаются в Украине 22 октября

По информации компании, по состоянию на утро 22 октября, с задержкой курсирует поезд №43/44 Ивано-Франковск — Черкассы, который уже находится в пути и меняет маршрут в пределах Киевской области. Ориентировочная задержка составляет до двух часов.

Также измененным маршрутом следует поезд №793/794 Черкассы — Киев, его задержка ориентировочно составляет около часа. Укрзализныця предупреждает, что возможны изменения и в движении пригородных поездов, о чем пассажиров уведомят дополнительно.

Компания призвала граждан следить за официальными обновлениями на сайте и в официальных каналах Укрзализныци, чтобы своевременно получать информацию о задержках, изменениях маршрутов и движения поездов в реальном времени.

Напомним, Россия выбрала новую тактику атак и сосредоточила удары на железнодорожной логистике.

Несколько дней назад в Сумской области была атакована железнодорожная инфраструктура, которая привела к изменениям в графиках движения поездов.