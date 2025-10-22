Видео
Главная Новости дня Из-за массированного обстрела в Украине задерживаются поезда

Из-за массированного обстрела в Украине задерживаются поезда

Ua ru
Дата публикации 22 октября 2025 10:08
обновлено: 10:32
Укрзализныця сообщила о задержках поездов из-за обстрелов 22 октября
Вагон поезда. Фото: Укрзализныця

Укрзализныця сообщила о задержках и изменениях в движении поездов из-за массированного обстрела России по территории Украины 22 октября. В результате ударов была повреждена энергетическая инфраструктура, на отдельных участках железной дороги произошло обесточивание.

Об этом сообщает Укрзализныця.

Какие поезда задерживаются в Украине 22 октября

По информации компании, по состоянию на утро 22 октября, с задержкой курсирует поезд №43/44 Ивано-Франковск — Черкассы, который уже находится в пути и меняет маршрут в пределах Киевской области. Ориентировочная задержка составляет до двух часов.

Также измененным маршрутом следует поезд №793/794 Черкассы — Киев, его задержка ориентировочно составляет около часа. Укрзализныця предупреждает, что возможны изменения и в движении пригородных поездов, о чем пассажиров уведомят дополнительно.

Компания призвала граждан следить за официальными обновлениями на сайте и в официальных каналах Укрзализныци, чтобы своевременно получать информацию о задержках, изменениях маршрутов и движения поездов в реальном времени.

Напомним, Россия выбрала новую тактику атак и сосредоточила удары на железнодорожной логистике.

Несколько дней назад в Сумской области была атакована железнодорожная инфраструктура, которая привела к изменениям в графиках движения поездов.

Анастасия Постоенко
Автор:
Анастасия Постоенко
