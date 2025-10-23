На Сумщине повреждена железная дорога — поезда задерживаются

Поврежденный поезд. Фото: ГСЧС Сумщины

Из-за угрозы российского воздушного удара на Сумском направлении возникли значительные осложнения в движении железнодорожного транспорта. На отдельных участках Сумщины также зафиксировано отсутствие напряжения в контактной сети, что затруднило движение поездов.

Об этом сообщили в пресс-службе Укрзализныци.

Обстрелы привели к повреждению подвижного состава и элементов железнодорожной инфраструктуры, в результате чего двое работников локомотивной бригады получили травмы и были доставлены в больницу для обследования.

Спасатели ГСЧС обследуют атакованный поезд. Фото: ГСЧС Сумщины

Задержки и отмены рейсов поездов Укрзализныци 23 октября

В связи с этим временно приостановлено движение поезда №144 сообщением Рахов — Сумы и рейса №787 Терещенская — Киев. Точное время их задержки будет сообщено позже.

Пригородный поезд №6888 Сумы — Лебединская пока не может отправиться, и его отправление отложено на неопределенный срок. Движение будет восстановлено после стабилизации ситуации с безопасностью.

Также внесены изменения в график пригородных перевозок. В частности, поезд №6012 будет курсировать по сокращенному маршруту Сумы — Тростянец-Смородино, вместо предыдущего маршрута Ворожба — Тростянец-Смородино.

На отдельных направлениях региона организовали подвоз пассажиров по схеме "автобус + поезд".

В Харьковской и Днепропетровской областях возникли проблемы с курсированием поездов

В то же время подобные трудности наблюдаются и в Днепропетровской и Харьковской областях. Из-за повышенного уровня опасности и отсутствия электроснабжения на отдельных участках возможны задержки пригородных поездов и изменения маршрутов, ориентировочно до полутора часов.

Укрзализныця призывает пассажиров следить за обновлениями на официальных каналах компании, где оперативно публикуется актуальная информация об изменениях в движении поездов.

Напомним, вчера, 22 октября, также была задержка в курсировании нескольких рейсов Укрзализныци из-за российских обстрелов.

Атака на железную дорогу в Сумской области происходит не впервые — Россия уже атаковала логистические и инфраструктурные объекты и раньше.