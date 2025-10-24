Видео
Дата публикации 24 октября 2025 08:24
обновлено: 08:39
Изменения в движении поездов 24 октября из-за обстрелов — как работает Укрзализныця
Поезд Укрзализныци. Фото: Укрзализныця

Из-за ночных российских массированных обстрелов в Украине в пятницу, 24 октября, наблюдаются существенные осложнения движения поездов. Укрзализныця сообщает о повреждении инфраструктуры в нескольких областях, что привело к задержкам, изменению маршрутов и использованию комбинированной транспортировки пассажиров.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.

Читайте также:

Изменения в графике и маршрутах поездов Укрзализныци 24 октября

В Кировоградской области в результате ночной атаки была повреждена железнодорожная инфраструктура. Пострадавших в результате атаки нет — пассажиры и персонал успели вовремя спуститься в укрытие. Сейчас габарит движения восстановлен на обоих путях, однако из-за обесточивания задерживаются четыре рейса более чем на два часа:

  • №51/52 Одесса — Запорожье,
  • №127/128 Львов — Запорожье,
  • №7/8 Харьков — Одесса
  • №53/54 Днепр — Одесса

В Харьковской области применили ограничения движения после обстрелов. Сейчас поезда курсируют по измененным маршрутам.

В частности, пассажиров рейса №92/91 Краматорск — Одесса — Краматорск ночью доставляли автобусами при поддержке местных властей. Изменил маршрут и поезд №103/104 Краматорск — Львов. Несмотря на задержки, этим рейсом успешно провели плановую гражданскую эвакуацию — из Лозовой перевезли 19 маломобильных пассажиров, двух котов и собаку.

В течение дня по объездному маршруту через Мерефу с ориентировочной задержкой около двух часов будут курсировать поезда:

  • №102 Херсон — Краматорск
  • №104 Львов — Краматорск
  • №712 Киев — Краматорск

В Сумской области железнодорожники организовали комбинированную схему перевозки, то есть пассажиров довозят поездом до определенной станции, а затем забирают автобусами к месту назначения. Сейчас пассажиров рейса №787 Терещенская — Киев автобусами доставляют в Конотоп, где они пересаживаются на поезд №779 Сумы — Киев.

Укрзализныця призывает пассажиров следить за изменениями в движении на официальных каналах и в мобильном приложении компании. Для оперативного получения обновлений стоит загрузить приложение и проверить настройки пуш-уведомлений.

Напомним, Россия регулярно атакует объекты Укрзализныци в Украине, что приводит к задержкам или изменениям в движении поездов.



Укрзализныця транспорт поезда Харьковская область Сумская область обстрелы Кировоградская область
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
