Україна
Росіяни вдарили дроном по маршрутці на Сумщині — є поранені

Росіяни вдарили дроном по маршрутці на Сумщині — є поранені

Ua ru
Дата публікації: 26 жовтня 2025 18:45
Оновлено: 19:02
Російські військові дроном вдарили по маршрутці на Сумщині — які наслідки
Маршрутка, в яку вдарив дрон. Фото ілюстративне: Сумська обласна прокуратура

Вдень 26 жовтня росіяни атакували мікроавтобус на трасі Суми-Білопілля. Внаслідок удару постраждали люди. Відомо, що окупанти атакували транспорт дроном.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров у Facebook.

Читайте також:

Які наслідки удару по маршрутці на Сумщині

Як зазначив Григоров, росіяни вдарили по мікроавтобусу на трасі поблизу Миколаївської сільської громади, що на Сумщині. Ворог прицільно бив по пасажирському транспорту та людях, які перебували в ньому.

"Попередньо п'ятеро людей поранені, серед них — неповнолітня дитина. Одна людина у тяжкому стані. Усіх постраждалих оперативно евакуювали з місця події", — зазначив Григоров.

Росіяни вдарили по мікроавтобусі на Сумщині
Повідомлення Олега Григорова. Фото: скриншот

Він додав, що мікроавтобус, який рухався у бік Сум, згорів ущент. При цьому на зазначеній ділянці траси не мав рухатися рейсовий транспорт.

"Для перевезень визначені інші маршрути. Усі обставини події з'ясовуємо", — зазначив начальник ОВА.

Росіяни атакували дроном маршрутку на Сумщині
Автобус, по якому вдарили росіяни. Фото: Facebook/Олег Григоров

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що росіяни обстріляли залізницю в Сумах. Через це змінили графік руху потягів.

Також ми розповідали про те, що російські дрони атакували Сумщину. Цілились по об'єктах інфраструктури.

Сумська область обстріли маршрутки дрони війна
Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
