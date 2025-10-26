Російські військові дроном вдарили по маршрутці на Сумщині — які наслідки

Маршрутка, в яку вдарив дрон. Фото ілюстративне: Сумська обласна прокуратура

Вдень 26 жовтня росіяни атакували мікроавтобус на трасі Суми-Білопілля. Внаслідок удару постраждали люди. Відомо, що окупанти атакували транспорт дроном.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров у Facebook.

Які наслідки удару по маршрутці на Сумщині

Як зазначив Григоров, росіяни вдарили по мікроавтобусу на трасі поблизу Миколаївської сільської громади, що на Сумщині. Ворог прицільно бив по пасажирському транспорту та людях, які перебували в ньому.

"Попередньо п'ятеро людей поранені, серед них — неповнолітня дитина. Одна людина у тяжкому стані. Усіх постраждалих оперативно евакуювали з місця події", — зазначив Григоров.

Повідомлення Олега Григорова. Фото: скриншот

Він додав, що мікроавтобус, який рухався у бік Сум, згорів ущент. При цьому на зазначеній ділянці траси не мав рухатися рейсовий транспорт.

"Для перевезень визначені інші маршрути. Усі обставини події з'ясовуємо", — зазначив начальник ОВА.

Автобус, по якому вдарили росіяни. Фото: Facebook/Олег Григоров

