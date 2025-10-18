Відео
Російські дрони атакували Сумщину — які наслідки

Російські дрони атакували Сумщину — які наслідки

Ua ru
Дата публікації: 18 жовтня 2025 18:30
Оновлено: 19:14
Обстріл Сумщини 18 жовтня - що відомо
Наслідки обстрілу Сумщини. Фото: ДСНС

Ворог продовжує прицільні удари по цивільній інфраструктурі Сумської громади ударними безпілотниками. В суботу, 18 жовтня, влучання зафіксовані поблизу освітніх закладів та об’єктів залізничної інфраструктури.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров у Telegram.


Російські дрони атакували Сумщину — які наслідки - фото 1
Пост Григорова. Фото: скриншот

Обстріл Сумщини

За словами Григорова, вибухова хвиля пошкодила вікна пасажирських вагонів та будівлі вокзалу. За попередньою інформацією, без постраждалих.

Голова ОВА закликав мешканців дотримуватися сигналів повітряної тривоги, що може врятувати життя під час атак ворога.

Російські дрони атакували Сумщину — які наслідки - фото 2
Наслідки обстрілу Сумщини. Фото: Сумська ОВА
Російські дрони атакували Сумщину — які наслідки - фото 3
Наслідки обстрілу Сумщини. Фото: Сумська ОВА

У свою чергу, ДСНС повідомляє, що внаслідок атак травмовані двоє людей.

Російські дрони атакували Сумщину — які наслідки - фото 4
Пост ДСНС. Фото: скриншот

Ворог влучив по автозаправці, об’єктах залізничної інфраструктури та поблизу шкіл. Рятувальники обстежили території, ліквідували осередки горіння та надали допомогу громадянам.

Російські дрони атакували Сумщину — які наслідки - фото 5
Наслідки обстрілу Сумщини. Фото: ДСНС
Російські дрони атакували Сумщину — які наслідки - фото 6
Наслідки обстрілу Сумщини. Фото: ДСНС

Нагадаємо, що у ніч проти 18 жовтня російські війська здійснили масштабну атаку на Україну, використовуючи безпілотні літальні апарати та ракети. Загарбники запускали удари одночасно з п’яти різних напрямків. Українські захисники відзначилися високою ефективністю — значну частину атак вдалося нейтралізувати ще до того, як вони досягли цілей.

Також ми повідомляли, що у п’ятницю, 17 жовтня, російські окупанти здійснили цинічний удар по залізничній інфраструктурі в Чернігівській області. Внаслідок атаки постраждав машиніст локомотива, який перебуває під наглядом медиків.

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
