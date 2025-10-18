Видео
Видео

Российские дроны атаковали Сумскую область — какие последствия

Ua ru
Дата публикации 18 октября 2025 18:30
обновлено: 19:14
Обстрел Сумщины 18 октября - что известно
Последствия обстрела Сумщины. Фото: ГСЧС

Враг продолжает прицельные удары по гражданской инфраструктуре Сумской громады ударными беспилотниками. В субботу, 18 октября, попадания зафиксированы вблизи образовательных учреждений и объектов железнодорожной инфраструктуры.

Об этом сообщил председатель Сумской ОГА Олег Григоров в Telegram.

Російські дрони атакували Сумщину — які наслідки - фото 1
Пост Григорова. Фото: скриншот

Обстрел Сумщины

По словам Григорова, взрывная волна повредила окна пассажирских вагонов и здания вокзала. По предварительной информации, без пострадавших.

Председатель ОВА призвал жителей придерживаться сигналов воздушной тревоги, что может спасти жизнь во время атак врага.

Російські дрони атакували Сумщину — які наслідки - фото 2
Последствия обстрела Сумщины. Фото: Сумская ОВА
Російські дрони атакували Сумщину — які наслідки - фото 3
Последствия обстрела Сумщины. Фото: Сумская ОГА

В свою очередь, ГСЧС сообщает, что в результате атак травмированы два человека.

Російські дрони атакували Сумщину — які наслідки - фото 4
Пост ГСЧС. Фото: скриншот

Враг попал по автозаправке, объектам железнодорожной инфраструктуры и вблизи школ. Спасатели обследовали территории, ликвидировали очаги горения и оказали помощь гражданам.

Російські дрони атакували Сумщину — які наслідки - фото 5
Последствия обстрела Сумщины. Фото: ГСЧС
Російські дрони атакували Сумщину — які наслідки - фото 6
Последствия обстрела Сумщины. Фото: ГСЧС

Напомним, что в ночь на 18 октября российские войска совершили масштабную атаку на Украину, используя беспилотные летательные аппараты и ракеты. Захватчики запускали удары одновременно с пяти различных направлений. Украинские защитники отличились высокой эффективностью — значительную часть атак удалось нейтрализовать еще до того, как они достигли целей.

Также мы сообщали, что в пятницу, 17 октября, российские оккупанты совершили циничный удар по железнодорожной инфраструктуре в Черниговской области. В результате атаки пострадал машинист локомотива, который находится под наблюдением медиков.

Сумская область обстрелы критическая инфраструктура война в Украине
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
