Российские военные дроном ударили по маршрутке на Сумщине — какие последствия

Россияне ударили дроном по маршрутке на Сумщине — есть раненые
Днем 26 октября россияне атаковали микроавтобус на трассе Сумы-Белополье. В результате удара пострадали люди. Известно, что оккупанты атаковали транспорт дроном.
Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров в Facebook.
Какие последствия удара по маршрутке на Сумщине
Как отметил Григоров, россияне ударили по микроавтобусу на трассе вблизи Николаевской сельской громады на Сумщине. Враг прицельно бил по пассажирскому транспорту и людям, которые находились в нем.
"Предварительно пять человек ранены, среди них несовершеннолетний ребенок. Один человек в тяжелом состоянии. Всех пострадавших оперативно эвакуировали с места происшествия", — отметил Григоров.
Он добавил, что микроавтобус, который двигался в сторону Сум, сгорел дотла. При этом на указанном участке трассы не должен был двигаться рейсовый транспорт.
"Для перевозок определены другие маршруты. Все обстоятельства происшествия выясняем", — отметил начальник ОВА.
