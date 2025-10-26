Российские военные дроном ударили по маршрутке на Сумщине — какие последствия

Маршрутка, в которую ударил дрон. Фото иллюстративное: Сумская областная прокуратура

Днем 26 октября россияне атаковали микроавтобус на трассе Сумы-Белополье. В результате удара пострадали люди. Известно, что оккупанты атаковали транспорт дроном.

Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров в Facebook.

Реклама

Читайте также:

Какие последствия удара по маршрутке на Сумщине

Как отметил Григоров, россияне ударили по микроавтобусу на трассе вблизи Николаевской сельской громады на Сумщине. Враг прицельно бил по пассажирскому транспорту и людям, которые находились в нем.

"Предварительно пять человек ранены, среди них несовершеннолетний ребенок. Один человек в тяжелом состоянии. Всех пострадавших оперативно эвакуировали с места происшествия", — отметил Григоров.

Сообщение Олега Григорова. Фото: скриншот

Он добавил, что микроавтобус, который двигался в сторону Сум, сгорел дотла. При этом на указанном участке трассы не должен был двигаться рейсовый транспорт.

"Для перевозок определены другие маршруты. Все обстоятельства происшествия выясняем", — отметил начальник ОВА.

Автобус, по которому ударили россияне. Фото: Facebook/Олег Григоров

Напомним, ранее мы писали о том, что россияне обстреляли железную дорогу в Сумах. Из-за этого изменили график движения поездов.

Также мы рассказывали о том, что российские дроны атаковали Сумскую область. Целились по объектам инфраструктуры.