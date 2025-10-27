Видео
Україна
Одна из областей осталась без электроснабжения из-за атак России

Одна из областей осталась без электроснабжения из-за атак России

Ua ru
Дата публикации 27 октября 2025 09:08
обновлено: 09:28
Из-за обстрелов часть Сумской громады осталась без света
Уничтоженный объект энергоинфраструктуры. Фото иллюстративное: Укрэнерго

В результате очередной российской атаки часть Сумской громады осталась без электроснабжения. В результате обстрелов были повреждены элементы энергосети, что привело к временному обесточиванию отдельных районов города и прилегающих населенных пунктов.

Об этом сообщил начальник Сумской ОГА Олег Григоров.

Читайте также:

На Сумщине проблемы с электроснабжением после обстрелов

Местные власти сообщили, что на месте уже работают аварийные бригады. Энергетики прилагают все усилия, чтобы как можно быстрее восстановить подачу электроэнергии жителям. Работы продолжаются, и специалисты обещают вернуть свет сразу после того, как позволит ситуация с безопасностью.

Напомним, Сумщина находится под постоянными атаками России. Так, недавно российские войска ударили дроном по маршрутке, где ехали гражданские.

Также Укрзализныця предупреждала ранее об изменениях в графиках движения поездов из-за атаки РФ по железнодорожному полотну.

Тем временем нардеп Юрий Камельчук объяснил, почему даже ремонт энергообъектов не гарантирует прохождение зимнего сезона без отключения света.

электроэнергия Сумы Сумская область обстрелы отключения света
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
