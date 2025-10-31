Обстріл Сум 30 жовтня - пошкоджено будинки, є постраждалі

Суми атакували 10 дронів за годину — постраждали люди
Дата публікації: 31 жовтня 2025 00:20
Оновлено: 00:41
Пожежа у будинку в Сумах після атаки РФ. Фото: Telegram Сергія Кривошеєнко, начальника Сумської МВА
Росіяни пізно ввечері, 30 жовтня, масовано атакували Суми дронами. Лише за годину прилетів десяток безпілотників, пошкоджено будинки та є постраждалі.
Про це у Telegram повідомляє глава Сумської ОВА Олег Григоров.
Новина доповнюється...
