Обстріл Сум 30 жовтня - пошкоджено будинки, є постраждалі

Пожежа у будинку в Сумах після атаки РФ. Фото: Telegram Сергія Кривошеєнко, начальника Сумської МВА

Росіяни пізно ввечері, 30 жовтня, масовано атакували Суми дронами. Лише за годину прилетів десяток безпілотників, пошкоджено будинки та є постраждалі.

Про це у Telegram повідомляє глава Сумської ОВА Олег Григоров.

Новина доповнюється...