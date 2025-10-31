Обстрел Сум 30 октября - повреждены дома, есть пострадавшие

Пожар в доме в Сумах после атаки РФ. Фото: Telegram Сергея Кривошеенко, начальника Сумской ГВА

Россияне поздно вечером, 30 октября, массированно атаковали Сумы дронами. Всего за час прилетел десяток беспилотников, повреждены дома и есть пострадавшие.

Об этом в Telegram сообщает глава Сумской ОВА Олег Григоров.

По словам Григорова, все удары россиян были прицельно нанесены в гражданскую инфраструктуру.

"10 беспилотников только за один час Россия направила по Сумам... Есть попадания в девятиэтажку и двухэтажный жилой дом в разных районах города", — говорится в сообщении.

Он добавил, что двум пострадавшим из многоэтажки - несовершеннолетней девушке и пожилой женщине, уже оказали помощь на месте. Сейчас информация о раненых уточняется.

Пожар в доме в Сумах после атаки РФ. Фото: Telegram и.о. городского головы Сум Артема Кобзаря

В то же время начальник Сумской ГВА Сергей Кривошеенко пишет, что в результате атаки есть возгорание и значительные разрушения, а пострадавших, предварительно — четверо.

"Поврежден также двухэтажный жилой дом в Ковпаковском районе, известно предварительно о 4 пострадавших", — сказано в заметке.

Также Кривошеенко сообщил, что в укрытии соседней школы открыт штаб и работает Пункт несокрушимости. Туда люди могут обратиться для ночлега и помощи, согреться и зарядить свои гаджеты.

