Обстрел Сум 30 октября - повреждены дома, есть пострадавшие

Сумы атаковали 10 дронов за час — пострадали люди
Россияне поздно вечером, 30 октября, массированно атаковали Сумы дронами. Всего за час прилетел десяток беспилотников, повреждены дома и есть пострадавшие.
Об этом в Telegram сообщает глава Сумской ОВА Олег Григоров.
Последствия обстрела Сум 31 октября вечером 31 октября
По словам Григорова, все удары россиян были прицельно нанесены в гражданскую инфраструктуру.
"10 беспилотников только за один час Россия направила по Сумам... Есть попадания в девятиэтажку и двухэтажный жилой дом в разных районах города", — говорится в сообщении.
Он добавил, что двум пострадавшим из многоэтажки - несовершеннолетней девушке и пожилой женщине, уже оказали помощь на месте. Сейчас информация о раненых уточняется.
В то же время начальник Сумской ГВА Сергей Кривошеенко пишет, что в результате атаки есть возгорание и значительные разрушения, а пострадавших, предварительно — четверо.
"Поврежден также двухэтажный жилой дом в Ковпаковском районе, известно предварительно о 4 пострадавших", — сказано в заметке.
Также Кривошеенко сообщил, что в укрытии соседней школы открыт штаб и работает Пункт несокрушимости. Туда люди могут обратиться для ночлега и помощи, согреться и зарядить свои гаджеты.
Напомним, что менее часа назад громкие взрывы были слышны в Днепре. На город летел КАБ.
Также мы писали, что звуки взрывов раздались в Запорожье. Это произошло во время того, как в регионе продолжался сигнал тревоги.
