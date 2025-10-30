Взрыв в Днепре 30 октября из-за удара КАБом

Взрыв в городе. Иллюстративное фото: informator.ua

Взрывы в Днепре были слышны прямо сейчас, 30 октября. Они прозвучали после того, как военные предупредили о фиксации управляемой авиабомбы в направлении города.

Об этом в Telegram сообщает "Суспільне Дніпро".

Звуки взрывов в Днепре вечером 30 октября

"В Днепре слышны звуки взрывов, сообщили корреспонденты Суспільного", — говорится в сообщении в 23:35.

Перед этим Воздушные силы ВСУ написали, что в направлении города летел КАБ. По данным наших корреспондентов, по городу прилетел реактивный КАБ.

Где объявили тревогу

По состоянию на 23:44 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот из Телеграма

Напомним, менее часа назад серия взрывов прогремела в Сумах. Город массированно атаковали дроны, есть информация о пострадавших.

Также мы писали, что днем, 30 октября, в Днепре тоже был слышен взрыв. Тогда на город летела скоростная цель.