Главная Новости дня В Днепре прогремели взрывы — на город летел КАБ

Ua ru
Дата публикации 30 октября 2025 23:44
обновлено: 00:03
Взрыв в Днепре 30 октября из-за удара КАБом
Взрыв в городе. Иллюстративное фото: informator.ua

Взрывы в Днепре были слышны прямо сейчас, 30 октября. Они прозвучали после того, как военные предупредили о фиксации управляемой авиабомбы в направлении города. 

Об этом в Telegram сообщает "Суспільне Дніпро".

Читайте также:

Звуки взрывов в Днепре вечером 30 октября

"В Днепре слышны звуки взрывов, сообщили корреспонденты Суспільного", — говорится в сообщении в 23:35.

Перед этим Воздушные силы ВСУ написали, что в направлении города летел КАБ. По данным наших корреспондентов, по городу прилетел реактивный КАБ.

Где объявили тревогу

По состоянию на 23:44 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.

Дніпро атакував КАБ 30 жовтня
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот из Телеграма

Напомним, менее часа назад серия взрывов прогремела в Сумах. Город массированно атаковали дроны, есть информация о пострадавших.

Также мы писали, что днем, 30 октября, в Днепре тоже был слышен взрыв. Тогда на город летела скоростная цель.

взрыв Днепр обстрелы война в Украине Россия авиабомба
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
