Взрыв в Днепре 30 октября из-за удара КАБом

В Днепре прогремели взрывы — на город летел КАБ
Взрывы в Днепре были слышны прямо сейчас, 30 октября. Они прозвучали после того, как военные предупредили о фиксации управляемой авиабомбы в направлении города.
Об этом в Telegram сообщает "Суспільне Дніпро".
Звуки взрывов в Днепре вечером 30 октября
"В Днепре слышны звуки взрывов, сообщили корреспонденты Суспільного", — говорится в сообщении в 23:35.
Перед этим Воздушные силы ВСУ написали, что в направлении города летел КАБ. По данным наших корреспондентов, по городу прилетел реактивный КАБ.
Где объявили тревогу
По состоянию на 23:44 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.
Напомним, менее часа назад серия взрывов прогремела в Сумах. Город массированно атаковали дроны, есть информация о пострадавших.
Также мы писали, что днем, 30 октября, в Днепре тоже был слышен взрыв. Тогда на город летела скоростная цель.
