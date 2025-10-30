Видео
Україна
В Запорожье были слышны звуки взрывов

В Запорожье были слышны звуки взрывов

Ua ru
Дата публикации 30 октября 2025 23:37
обновлено: 00:16
Взрывы в Запорожье 30 октября
Взрыв в городе. Иллюстративное фото: MIG

Взрывы в Запорожье были слышны прямо сейчас, поздно вечером, 30 октября. Сейчас в регионе продолжается тревога.

Об этом сообщает Telegram "Суспільне Новини".

Читайте также:

Звуки взрывов в Запорожье вечером 30 октября

"В Запорожье раздались звуки взрывов, сообщают корреспонденты Суспільного", — говорится в сообщении в 23:30.

Что именно стало причиной взрывов, пока неизвестно. Однако в регионе продолжается тревога, в ряде областей фиксируются вражеские дроны, а за полчаса до информации о взрыве, Воздушные силы ВСУ фиксировали КАБ на Запорожье.

Где объявили тревогу

По состоянию на 23:37 карта воздушных тревог имеет вид.

Вибухи у Запоріжжі пролунали 30 жовтня ввечері
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот из Telegram

Напомним, менее часа назад серия взрывов прогремела в Сумах. Враг массированно атаковал город дронами, бил по гражданской инфраструктуре, сейчас есть информация о пострадавших.

Также мы писали, что днем, 30 октября, громкий взрыв был слышен в Днепре. На город летела скоростная цель.

взрыв Запорожье обстрелы воздушная тревога война в Украине Россия
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
