Взрывы в Запорожье 30 октября

Взрыв в городе. Иллюстративное фото: MIG

Взрывы в Запорожье были слышны прямо сейчас, поздно вечером, 30 октября. Сейчас в регионе продолжается тревога.

Об этом сообщает Telegram "Суспільне Новини".

Звуки взрывов в Запорожье вечером 30 октября

"В Запорожье раздались звуки взрывов, сообщают корреспонденты Суспільного", — говорится в сообщении в 23:30.

Что именно стало причиной взрывов, пока неизвестно. Однако в регионе продолжается тревога, в ряде областей фиксируются вражеские дроны, а за полчаса до информации о взрыве, Воздушные силы ВСУ фиксировали КАБ на Запорожье.

Где объявили тревогу

По состоянию на 23:37 карта воздушных тревог имеет вид.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот из Telegram

Напомним, менее часа назад серия взрывов прогремела в Сумах. Враг массированно атаковал город дронами, бил по гражданской инфраструктуре, сейчас есть информация о пострадавших.

Также мы писали, что днем, 30 октября, громкий взрыв был слышен в Днепре. На город летела скоростная цель.