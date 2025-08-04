Зеленский требует остановить атаки РФ по гражданским в Украине

Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Владимир Зеленский показал миру, как российские оккупанты наносят целенаправленные удары по гражданским украинцам. Лидер страны в очередной раз призвал мир принять решительные действия.

Соответствующее обращение глава государства опубликовал в своем Telegram 4 августа.

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На кадрах, которыми поделился президент, видно, как российские захватчики наносят удары по гражданским, медикам и спасателям на линии разграничения.

"Россия охотится на гражданских вдоль всей линии фронта. Убийства людей. Убийства детей. Намеренные удары FPV по спасателям и медикам, которые приезжают на помощь после атак, — все это типично для каждого города или общины, до которых достают российские дроны. Российская армия просто убивает все живое", — заявил Зеленский.

Президент Украины призвал мировых лидеров принять совместные меры, чтобы остановить террор со стороны страны-агрессора.

"Мир имеет достаточно силы, чтобы остановить это и защитить людей. Мы рассчитываем на сильные решения США, Европы и мира относительно вторичных санкций на торговлю российскими энергоносителями, на банковский сектор Москвы. Украина ожидает реализации каждой договоренности по усилению защиты, согласованной с партнерами. Каждый день проволочек приводит к потере наших людей", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, ранее в Госдепе США пообещали поддерживать Украину на пути к окончанию войны.

Кроме того, Владимир Зеленский заявил о новой поставке боевых самолетов от западных партнеров.