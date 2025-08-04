Зеленський вимагає зупинити атаки РФ по цивільних в Україні

Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський показав світу, як російські окупанти завдають цілеспрямованих ударів по цивільних українцях. Лідер країни в черговий раз закликав світ вжити рішучих дій.

Відповідне звернення глава держави опублікував в своєму Telegram 4 серпня.

Реклама

Читайте також:

Зеленський показав світу, як РФ атакує цивільних

На кадрах, якими поділився президент, видно, як російські загарбники завдають ударів по цивільних, медиках та рятувальниках на лінії розмежування.

"Росія полює на цивільних уздовж усієї лінії фронту. Вбивства людей. Вбивства дітей. Навмисні удари FPV по рятувальниках і медиках, які приїжджають на допомогу після атак, — усе це типово для кожного міста чи громади, до яких дістають російські дрони. Російська армія просто вбиває все живе", — заявив Зеленський.

Президент України закликав світових лідерів вжити спільних заходів, щоб зупинити терор з боку країни-агресорки.

"Світ має достатньо сили, щоб зупинити це й захистити людей. Ми розраховуємо на сильні рішення США, Європи та світу щодо вторинних санкцій на торгівлю російськими енергоносіями, на банківський сектор Москви. Україна очікує на реалізацію кожної домовленості щодо посилення захисту, узгодженої з партнерами. Кожен день зволікань призводить до втрати наших людей", — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, раніше у Держдепі США пообіцяли підтримувати Україну на шляху до закінчення війни.

Крім того, Володимир Зеленський заявив про нову поставку бойових літаків від західних партнерів.