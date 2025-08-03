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Головна Новини дня Зеленський анонсував нові поставки бойових літаків

Зеленський анонсував нові поставки бойових літаків

Ua ru
Дата публікації: 3 серпня 2025 19:54
Україна отримає додаткові винищувачі
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

За цей рік Повітряні сили України отримали бойові літаки Mirage 2000 із Франції та додаткові винищувачі F-16. Будуть ще нові поставки.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні до українців.

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Україна інтегрує Повітряні сили із силами НАТО

За словами Глави держави, мета України — повна й ефективна інтеграція Повітряних сил ЗСУ із силами НАТО.

"І сьогодні ми затвердили наступні етапи розвитку бойової авіації  нові платформи, нові кроки в інтеграції наших сил з військами партнерів. Наша мета  це повна й ефективна інтеграція Повітряних сил України із силами НАТО, що точно дасть більше можливостей українському захисту та водночас зробить нашу державу ще більш міцною частиною захисту Європи", — сказав Зеленський.

Крім того, президент повідомив, що заслухав сьогодні доповідь Секретаря РНБО, зокрема про підготовку нових засідань Ставки, і серед питань — стан протиповітряної оборони та нові системи ППО, які з'являться в Україні. 

Нагадаємо, сьогодні президент України призначив нового командувача Повітряних сил ЗСУ. Ним став генерал-лейтенант Анатолій Кривоножко.

Також президент анонсував нові етапи розвитку Повітряних сил ЗСУ.

Крім того, Україна розробила Дорожню карту розвитку авіації на основі НАТО.

Володимир Зеленський НАТО президент літаки Повітряні Сили ЗСУ
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
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