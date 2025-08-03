Україна отримає додаткові винищувачі

Зеленський анонсував нові поставки бойових літаків
За цей рік Повітряні сили України отримали бойові літаки Mirage 2000 із Франції та додаткові винищувачі F-16. Будуть ще нові поставки.
Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні до українців.
Україна інтегрує Повітряні сили із силами НАТО
За словами Глави держави, мета України — повна й ефективна інтеграція Повітряних сил ЗСУ із силами НАТО.
"І сьогодні ми затвердили наступні етапи розвитку бойової авіації — нові платформи, нові кроки в інтеграції наших сил з військами партнерів. Наша мета — це повна й ефективна інтеграція Повітряних сил України із силами НАТО, що точно дасть більше можливостей українському захисту та водночас зробить нашу державу ще більш міцною частиною захисту Європи", — сказав Зеленський.
Крім того, президент повідомив, що заслухав сьогодні доповідь Секретаря РНБО, зокрема про підготовку нових засідань Ставки, і серед питань — стан протиповітряної оборони та нові системи ППО, які з'являться в Україні.
Нагадаємо, сьогодні президент України призначив нового командувача Повітряних сил ЗСУ. Ним став генерал-лейтенант Анатолій Кривоножко.
Також президент анонсував нові етапи розвитку Повітряних сил ЗСУ.
Крім того, Україна розробила Дорожню карту розвитку авіації на основі НАТО.
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