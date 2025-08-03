Зеленський призначив Анатолія Кривоножка командувачем Повітряних сил ЗСУ

Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Президент України Володимир Зеленський у неділю, 3 серпня, призначив нового командувача Повітряних сил ЗСУ. Ним став генерал-лейтенант Анатолій Кривоножко.

Про це український лідер повідомив у Facebook.

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Зеленський зауважив, що Повітряні сили — це тисячі людей, завдяки яким небо України залишається дійсно українським. За його словами, це професійні військові, технічні команди, залучені експерти та волонтери.

"Це наша бойова авіація, зенітні ракетні війська та радіотехнічні війська. Три головні складові безпеки українського неба. Один із найбільших наших спільних результатів — Україна не дозволила панувати у своєму небі росіянам, і це надзвичайна робота, героїзм, самовідданість, фаховість багатьох наших людей", — наголосив Зеленський.

Він зауважив, що країна не зупиняється на досягнутому, оскільки Повітряні сили реалізовують стратегію розвитку авіації на 20 років.

Глава держави розповів, що сьогодні були доповіді щодо цих кроків. За його словами, вже цього року в Україну зайшли та застосовуються Mirage, а також збільшено парк F-16.

Було визначено пріоритети в інтеграції іноземної техніки в Силах оборони України. За його словами, основна мета трансформації української авіації — це забезпечити сильну та сучасну авіаційну складову, яка буде частиною сил НАТО та однією з найміцніших у Європі.

"Майже всі ключові речі про нашу бойову авіацію — цілком таємні, і це зрозуміло. Хоча справді є чим пишатися, майже все залишається непублічним. Але шлях, який українська авіація пройшла за роки повномасштабної війни, дійсно безпрецедентний, і українці довели, що майстерність наших людей і здатність реалізовувати надзвичайно складні завдання — дійсно взірцеві. Дякую за це кожному, хто залучений", — зазначив Зеленський.

Новий командувач Повітряних сил ЗСУ

Український лідер призначив Анатолія Кривоножка командувачем Повітряних сил ЗСУ.

Командувач Повітряних сил ЗСУ Анатолій Кривоножко. Фото: кадр з відео

Зеленський наголосив, що найголовніше, аби й надалі українська бойова авіація та сили ППО розвивались комплексно та в ефективній взаємодії.

Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, 3 серпня Зеленський привітав усіх причетних з Днем Повітряних сил ЗСУ. Він подякував їм за захист неба України.

А Новини.LIVE підготували цікаві факти про День Повітряних сил ЗСУ, який відзначають щороку в першу неділю серпня.