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Головна Новини дня День Повітряних сил ЗСУ — цікаві факти про оборонців неба

День Повітряних сил ЗСУ — цікаві факти про оборонців неба

Ua ru
Дата публікації: 3 серпня 2025 07:21
День Повітряних сил ЗСУ — історія та факти
Повітряні Сили ЗСУ. Фото: ОПУ

Сьогодні, 3 серпня, відзначається День Повітряних сил Збройних сил України. Щороку в  Українці це свято припадає на першу неділю серпня.

Новини.LIVE підготували цікаві факти про День Повітряних сил ЗСУ.

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День Повітряних сил ЗСУ
Український пілот під час виконання бойового завдання. Фото: ПС ЗСУ/Facebook

День Повітряних сил ЗСУ — історія та факти

Отже, День Повітряних сил Збройних сил України щороку відзначається у першу неділю серпня. У 2025 році це свято припадає на 3 серпня. Цей день присвячений усім, хто щоденно боронить українське небо — льотчикам, зенітникам, фахівцям радіотехнічних військ та інженерам авіації.

День Повітряних сил як окреме професійне свято було запроваджене Указом Президента України № 108/2007 від 27 червня 2007 року. До того часу Повітряні сили не мали окремого дня вшанування, і їх відзначали разом з іншими родами військ. Ініціатива створення окремого свята була зумовлена важливою роллю цього роду військ у національній безпеці України.

Українські пілоти
Український пілот. Фото: ПС ЗСУ/Facebook

Що таке Повітряні сили ЗСУ — склад і завдання

Повітряні сили є одним із ключових родів Збройних сил України. Їх основне завдання — захист повітряного простору України, протиповітряна оборона, авіаційна підтримка Сухопутних і Морських сил, а також завдання ударів по противнику.

До складу Повітряних сил входять:

  • винищувальна авіація;
  • бомбардувальна та штурмова авіація;
  • військово-транспортна авіація;
  • зенітні ракетні війська;
  • радіотехнічні війська;
  • частини забезпечення та управління.
День Повітряних сил ЗСУ
Український пілот винищувача МіГ-29 під час бойового завдання. Фото: ПС ЗСУ/Facebook

Роль Повітряних сил у війні з Росією

З початком повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році Повітряні сили ЗСУ стали однією з ключових ланок оборони країни. Українські пілоти щодня виконують бойові вильоти, перехоплюють ворожі ракети та безпілотники, а зенітники захищають міста від авіаударів.

Особливо важливою стала роль систем протиповітряної оборони, включно з новими західними комплексами, такими як Patriot, IRIS-T, NASAMS. Військові Повітряних сил також освоїли сучасні безпілотні технології та нову авіацію.

Українські пілоти
Український пілот. Фото: ПС ЗСУ/Facebook

Герої неба — кого вшановуємо у цей день

Серед українських військових авіаторів є багато Героїв України. Один із найвідоміших — полковник В’ячеслав Єрко, який загинув під час бойового вильоту. Багато пілотів, інженерів і зенітників загинули, виконуючи бойові завдання, і стали справжніми героями для українців.

Символом незламності Повітряних сил став і привид Києва — узагальнений образ українського пілота-винищувача, який надихнув тисячі людей по всьому світу в перші місяці великої війни. Його описують як пілота МіГ-29, який за перші 30 годин російського вторгнення в Україну здобув 6 повітряних перемог у небі над Києвом

Отже, День Повітряних сил — це нагода згадати всіх, хто оберігає нас із неба, і віддати шану тим, хто вже не з нами. Це день гордості, подяки та незламної віри у перемогу.

Нагадаємо, що у ніч проти неділі, 29 червня, під час відбиття масованого повітряного нападу противника на літаку F-16 загинув льотчик 1-го класу, підполковник Максим Устименко.

Раніше, 26 серпня 2024 року, загинув досвідчений пілот Олексій Месь ("Мунфіш") під час відбиття російської ракетної атаки.

День Повітряних сил літаки війна в Україні Повітряні Сили ЗСУ пілоти
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
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