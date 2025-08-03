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Главная Новости дня День Воздушных сил ВСУ — интересные факты о защитниках неба

День Воздушных сил ВСУ — интересные факты о защитниках неба

Ua ru
Дата публикации 3 августа 2025 07:21
День Воздушных сил ВСУ — история и факты
Воздушные Силы ВСУ. Фото: ОПУ

Сегодня, 3 августа, отмечается День Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Ежегодно в Украинке этот праздник приходится на первое воскресенье августа.

Новини.LIVE подготовили интересные факты о Дне Воздушных сил ВСУ.

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День Повітряних сил ЗСУ
Украинский пилот во время выполнения боевого задания. Фото: ВС ВСУ/Facebook

День Воздушных сил ВСУ — история и факты

Итак, День Воздушных сил Вооруженных сил Украины ежегодно отмечается в первое воскресенье августа. В 2025 году этот праздник приходится на 3 августа. Этот день посвящен всем, кто ежедневно защищает украинское небо — летчикам, зенитчикам, специалистам радиотехнических войск и инженерам авиации.

День Воздушных сил как отдельный профессиональный праздник был введен Указом Президента Украины № 108/2007 от 27 июня 2007 года. К тому времени Воздушные силы не имели отдельного дня чествования, и их отмечали вместе с другими родами войск. Инициатива создания отдельного праздника была обусловлена важной ролью этого рода войск в национальной безопасности Украины.

Українські пілоти
Украинский пилот Фото: ВС ВСУ/Facebook

Что такое Воздушные силы ВСУ — состав и задачи

Воздушные силы являются одним из ключевых родов Вооруженных сил Украины. Их основная задача — защита воздушного пространства Украины, противовоздушная оборона, авиационная поддержка Сухопутных и Морских сил, а также нанесение ударов по противнику.

В состав Воздушных сил входят:

  • истребительная авиация;
  • бомбардировочная и штурмовая авиация;
  • военно-транспортная авиация;
  • зенитные ракетные войска;
  • радиотехнические войска;
  • части обеспечения и управления.
День Повітряних сил ЗСУ
Украинский пилот истребителя МиГ-29 во время боевого задания. Фото: ВС ВСУ/Facebook

Роль Воздушных сил в войне с Россией

С началом полномасштабного вторжения России в 2022 году Воздушные силы ВСУ стали одним из ключевых звеньев обороны страны. Украинские пилоты ежедневно выполняют боевые вылеты, перехватывают вражеские ракеты и беспилотники, а зенитчики защищают города от авиаударов.

Особенно важной стала роль систем противовоздушной обороны, включая новые западные комплексы, такие как Patriot, IRIS-T, NASAMS. Военные Воздушных сил также освоили современные беспилотные технологии и новую авиацию.

Українські пілоти
Украинский пилот. Фото: ВС ВСУ/Facebook

Герои неба — кого чествуем в этот день

Среди украинских военных авиаторов есть много Героев Украины. Один из самых известных — полковник Вячеслав Ерко, который погиб во время боевого вылета. Многие пилоты, инженеры и зенитчики погибли, выполняя боевые задачи, и стали настоящими героями для украинцев.

Символом несокрушимости Воздушных сил стал и призрак Киева — обобщенный образ украинского пилота-истребителя, который вдохновил тысячи людей по всему миру в первые месяцы большой войны. Его описывают как пилота МиГ-29, который за первые 30 часов российского вторжения в Украину одержал 6 воздушных побед в небе над Киевом

Итак, День Воздушных сил — это возможность вспомнить всех, кто оберегает нас с неба, и отдать дань уважения тем, кто уже не с нами. Это день гордости, благодарности и несокрушимой веры в победу.

Напомним, что в ночь на воскресенье, 29 июня, во время отражения массированного воздушного нападения противника на самолете F-16 погиб летчик 1-го класса, подполковник Максим Устименко.

Ранее, 26 августа 2024 года, погиб опытный пилот Алексей Месь ("Мунфиш") во время отражения российской ракетной атаки.

День Воздушных сил самолеты война в Украине Воздушные Силы ВСУ пилоты
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
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