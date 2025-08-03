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Главная Новости дня Зеленский назначил нового командующего Воздушными силами ВСУ

Зеленский назначил нового командующего Воздушными силами ВСУ

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Дата публикации 3 августа 2025 16:09
Зеленский назначил Анатолия Кривоножко командующим Воздушными силами ВСУ
Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 3 августа, назначил нового командующего Воздушными силами ВСУ. Им стал генерал-лейтенант Анатолий Кривоножко.

Об этом украинский лидер сообщил в Facebook.

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Воздушные силы Вооруженных сил Украины

Зеленский отметил, что Воздушные силы — это тысячи людей, благодаря которым небо Украины остается действительно украинским. По его словам, это профессиональные военные, технические команды, привлеченные эксперты и волонтеры.

"Это наша боевая авиация, зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Три главные составляющие безопасности украинского неба. Один из крупнейших наших общих результатов — Украина не позволила господствовать в своем небе россиянам, и это чрезвычайная работа, героизм, самоотверженность, профессионализм многих наших людей", — подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что страна не останавливается на достигнутом, поскольку Воздушные силы реализуют стратегию развития авиации на 20 лет.

Глава государства рассказал, что сегодня были доклады по этим шагам. По его словам, уже в этом году в Украину зашли и применяются Mirage, а также увеличен парк F-16.

Были определены приоритеты в интеграции иностранной техники в Силах обороны Украины. По его словам, основная цель трансформации украинской авиации — это обеспечить сильную и современную авиационную составляющую, которая будет частью сил НАТО и одной из самых прочных в Европе.

"Почти все ключевые вещи о нашей боевой авиации — совершенно секретные, и это понятно. Хотя действительно есть чем гордиться, почти все остается непубличным. Но путь, который украинская авиация прошла за годы полномасштабной войны, действительно беспрецедентный, и украинцы доказали, что мастерство наших людей и способность реализовывать чрезвычайно сложные задачи — действительно образцовые. Спасибо за это каждому, кто вовлечен", — отметил Зеленский.

Новый командующий Воздушными силами ВСУ

Украинский лидер назначил Анатолия Кривоножко командующим Воздушными силами ВСУ.

Анатолій Кривоножко
Командующий Воздушными силами ВСУ Анатолий Кривоножко. Фото: кадр из видео

Зеленский отметил, что самое главное, чтобы и в дальнейшем украинская боевая авиация и силы ПВО развивались комплексно и в эффективном взаимодействии.

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Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, 3 августа Зеленский поздравил всех причастных с Днем Воздушных сил ВСУ. Он поблагодарил их за защиту неба Украины.

А Новини.LIVE подготовили интересные факты о Дне Воздушных сил ВСУ, который отмечают ежегодно в первое воскресенье августа.

Владимир Зеленский война Украина День Воздушных сил Воздушные Силы ВСУ авиация
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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