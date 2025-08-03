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Зеленський анонсував нові етапи розвитку Повітряних сил ЗСУ

Ua ru
Дата публікації: 3 серпня 2025 17:14
Зеленський розповів про розвиток Повітряних сил ЗСУ
Володимир Зеленський. Фото: кадр із відео

У неділю, 3 серпня, у День Повітряних сил Президент України Володимир Зеленський звернувся до громадян із привітанням і важливими новинами щодо зміцнення обороноздатності країни. Також він подякував бійцям у їхнє професійне свято.

Про це він повідомив у Telegram.

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Зеленський про розвиток Повітряних сил ЗСУ

"Сьогодні ми дякуємо нашим воїнам Повітряних сил. Це героїчні люди, чий професіоналізм заслуговує на найвищу повагу", — наголосив глава держави.

Він особисто вручив нагороди військовим, а також заслухав ключові доповіді про розвиток усіх елементів Повітряних сил — бойової авіації, зенітних ракетних і радіотехнічних військ.

Президент наголосив, що цього року Повітряні сили України вже отримали французькі винищувачі "Міраж", а також очікується поставка додаткових F-16. Уряд затвердив нові етапи розвитку бойової авіації — з новими платформами та кроками до інтеграції із силами партнерів.

"Наша мета — повна та ефективна інтеграція Повітряних сил України із силами НАТО. Це посилить наш захист і зробить Україну міцнішою частиною безпеки Європи", — зазначив Зеленський. 

Він також повідомив, що система управління бойовою авіацією вже комплексно функціонує під координацією Генерального штабу ЗСУ.

Нагадаємо, що раніше український лідер привітав Повітряні сили ЗСУ з професійним святом, яке щорічно відзначається в першу неділю серпня.

Також сьогодні президент України призначив нового командувача Повітряних сил ЗСУ. Ним став генерал-лейтенант Анатолій Кривоножко.

Володимир Зеленський ППО війна в Україні війна свято
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
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