Зеленський розповів про розвиток Повітряних сил ЗСУ

Володимир Зеленський. Фото: кадр із відео

У неділю, 3 серпня, у День Повітряних сил Президент України Володимир Зеленський звернувся до громадян із привітанням і важливими новинами щодо зміцнення обороноздатності країни. Також він подякував бійцям у їхнє професійне свято.

Про це він повідомив у Telegram.

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"Сьогодні ми дякуємо нашим воїнам Повітряних сил. Це героїчні люди, чий професіоналізм заслуговує на найвищу повагу", — наголосив глава держави.

Він особисто вручив нагороди військовим, а також заслухав ключові доповіді про розвиток усіх елементів Повітряних сил — бойової авіації, зенітних ракетних і радіотехнічних військ.

Президент наголосив, що цього року Повітряні сили України вже отримали французькі винищувачі "Міраж", а також очікується поставка додаткових F-16. Уряд затвердив нові етапи розвитку бойової авіації — з новими платформами та кроками до інтеграції із силами партнерів.

"Наша мета — повна та ефективна інтеграція Повітряних сил України із силами НАТО. Це посилить наш захист і зробить Україну міцнішою частиною безпеки Європи", — зазначив Зеленський.

Він також повідомив, що система управління бойовою авіацією вже комплексно функціонує під координацією Генерального штабу ЗСУ.

Нагадаємо, що раніше український лідер привітав Повітряні сили ЗСУ з професійним святом, яке щорічно відзначається в першу неділю серпня.

Також сьогодні президент України призначив нового командувача Повітряних сил ЗСУ. Ним став генерал-лейтенант Анатолій Кривоножко.