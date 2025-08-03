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Главная Новости дня Зеленский анонсировал новые этапы развития Воздушных сил ВСУ

Зеленский анонсировал новые этапы развития Воздушных сил ВСУ

Ua ru
Дата публикации 3 августа 2025 17:14
Зеленский рассказал о развитии Воздушных сил ВСУ
Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

В воскресенье, 3 августа, в День Воздушных сил Президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам с приветствием и важными новостями по укреплению обороноспособности страны. Также он поблагодарил бойцов в их профессиональный праздник.

Об этом он сообщил в Telegram.

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"Сегодня мы благодарим наших воинов Воздушных сил. Это героические люди, чей профессионализм заслуживает наивысшего уважения", — подчеркнул глава государства.

Он лично вручил награды военным, а также заслушал ключевые доклады о развитии всех элементов Воздушных сил — боевой авиации, зенитных ракетных и радиотехнических войск.

Президент подчеркнул, что в этом году Воздушные силы Украины уже получили французские истребители "Мираж", а также ожидается поставка дополнительных F-16. Правительство утвердило новые этапы развития боевой авиации — с новыми платформами и шагами к интеграции с силами партнеров.

"Наша цель — полная и эффективная интеграция Воздушных сил Украины с силами НАТО. Это усилит нашу защиту и сделает Украину более прочной частью безопасности Европы", — отметил Зеленский.

Он также сообщил, что система управления боевой авиацией уже комплексно функционирует под координацией Генерального штаба ВСУ.

Напомним, что ранее украинский лидер поздравил Воздушные силы ВСУ с профессиональным праздником, который ежегодно отмечается в первое воскресенье августа.

Также сегодня Президент Украины назначил нового командующего Воздушными силами ВСУ. Им стал генерал-лейтенант Анатолий Кривоножко.

Владимир Зеленский ППО война в Украине війна праздник
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
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