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Головна Новини дня Україна розробила Дорожню карту розвитку авіації на основі НАТО

Україна розробила Дорожню карту розвитку авіації на основі НАТО

Ua ru
Дата публікації: 3 серпня 2025 19:27
Дорожня карта розвитку авіації — що передбачає документ
Засідання щодо створення дорожньої карти розвитку авіації. Фото: Денис Шмигаль/соцмережі

Україна розробила Дорожню карту розвитку авіаційних спроможностей. Вона розроблена на основі Доктрини повітряної міці НАТО. 

Про це повідомив Міністр оборони України Денис Шмигаль.

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Що передбачає Дорожня карта розвитку авіації?

Мета Дорожньої карти — посилити спроможності України. Зокрема:

  • застосовувати повітряну міць під час обʼєднаних операцій та операцій в межах діяльності НАТО;
  • завдавати ефективної поразки противнику під час поточної агресії;
  • запобігти просуванню противника та стримати його в майбутньому.

"Завдяки цьому документу Повітряні сили ЗСУ набудуть спроможностей стримувати агресію противника через здатність застосовувати повітряну міць за стандартами НАТО", — йдеться в повідомленні.

Міністерство оборони спільно з Командуванням Повітряних сил ЗСУ представили сьогодні цю Дорожню карту Президенту України, Верховному Головнокомандувачу Володимиру Зеленському.

Зазначимо, що Доктрина повітряної міці НАТО — це стратегічний документ щодо принципів та способів застосування ВПС Альянсу для безпеки та стримування агресії. Вона є ключовою для оборонної стратегії НАТО, і на її основі формується підготовка нових членів Альянсу й партнерів.

Нагадаємо, сьогодні президент України призначив нового командувача Повітряних сил ЗСУ. Ним став генерал-лейтенант Анатолій Кривоножко.

Також Президент анонсував нові етапи розвитку Повітряних сил ЗСУ.

 

Денис Шмигаль НАТО війна Повітряні Сили ЗСУ авіація
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
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