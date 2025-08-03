Дорожня карта розвитку авіації — що передбачає документ

Засідання щодо створення дорожньої карти розвитку авіації. Фото: Денис Шмигаль/соцмережі

Україна розробила Дорожню карту розвитку авіаційних спроможностей. Вона розроблена на основі Доктрини повітряної міці НАТО.

Про це повідомив Міністр оборони України Денис Шмигаль.

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Мета Дорожньої карти — посилити спроможності України. Зокрема:

застосовувати повітряну міць під час обʼєднаних операцій та операцій в межах діяльності НАТО;

завдавати ефективної поразки противнику під час поточної агресії;

запобігти просуванню противника та стримати його в майбутньому.

"Завдяки цьому документу Повітряні сили ЗСУ набудуть спроможностей стримувати агресію противника через здатність застосовувати повітряну міць за стандартами НАТО", — йдеться в повідомленні.

Міністерство оборони спільно з Командуванням Повітряних сил ЗСУ представили сьогодні цю Дорожню карту Президенту України, Верховному Головнокомандувачу Володимиру Зеленському.

Зазначимо, що Доктрина повітряної міці НАТО — це стратегічний документ щодо принципів та способів застосування ВПС Альянсу для безпеки та стримування агресії. Вона є ключовою для оборонної стратегії НАТО, і на її основі формується підготовка нових членів Альянсу й партнерів.

Нагадаємо, сьогодні президент України призначив нового командувача Повітряних сил ЗСУ. Ним став генерал-лейтенант Анатолій Кривоножко.

Також Президент анонсував нові етапи розвитку Повітряних сил ЗСУ.