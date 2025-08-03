Дорожня карта розвитку авіації — що передбачає документ

Україна розробила Дорожню карту розвитку авіації на основі НАТО
Україна розробила Дорожню карту розвитку авіаційних спроможностей. Вона розроблена на основі Доктрини повітряної міці НАТО.
Про це повідомив Міністр оборони України Денис Шмигаль.
Що передбачає Дорожня карта розвитку авіації?
Мета Дорожньої карти — посилити спроможності України. Зокрема:
- застосовувати повітряну міць під час обʼєднаних операцій та операцій в межах діяльності НАТО;
- завдавати ефективної поразки противнику під час поточної агресії;
- запобігти просуванню противника та стримати його в майбутньому.
"Завдяки цьому документу Повітряні сили ЗСУ набудуть спроможностей стримувати агресію противника через здатність застосовувати повітряну міць за стандартами НАТО", — йдеться в повідомленні.
Міністерство оборони спільно з Командуванням Повітряних сил ЗСУ представили сьогодні цю Дорожню карту Президенту України, Верховному Головнокомандувачу Володимиру Зеленському.
Зазначимо, що Доктрина повітряної міці НАТО — це стратегічний документ щодо принципів та способів застосування ВПС Альянсу для безпеки та стримування агресії. Вона є ключовою для оборонної стратегії НАТО, і на її основі формується підготовка нових членів Альянсу й партнерів.
Нагадаємо, сьогодні президент України призначив нового командувача Повітряних сил ЗСУ. Ним став генерал-лейтенант Анатолій Кривоножко.
Також Президент анонсував нові етапи розвитку Повітряних сил ЗСУ.
Читайте Новини.LIVE!