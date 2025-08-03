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Главная Новости дня Украина разработала Дорожную карту развития авиации

Украина разработала Дорожную карту развития авиации

Ua ru
Дата публикации 3 августа 2025 19:27
Дорожная карта развития авиации - что предусматривает документ
Заседание по созданию дорожной карты развития авиации. Фото: Денис Шмыгаль/соцсети

Украина разработала Дорожную карту развития авиационных возможностей. Она разработана на основе Доктрины воздушной мощи НАТО.

Об этом сообщил Министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

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Цель Дорожной карты — усилить способности Украины. В частности:

  • применять воздушную мощь во время объединенных операций и операций в рамках деятельности НАТО;
  • наносить эффективное поражение противнику во время текущей агрессии;
  • предотвратить продвижение противника и сдержать его в будущем.

"Благодаря этому документу Воздушные силы ВСУ приобретут способности сдерживать агрессию противника через способность применять воздушную мощь по стандартам НАТО", — говорится в сообщении.

Министерство обороны совместно с Командованием Воздушными силами ВСУ представили сегодня эту Дорожную карту Президенту Украины, Верховному Главнокомандующему Владимиру Зеленскому.

Отметим, что Доктрина воздушной мощи НАТО — это стратегический документ о принципах и способах применения ВВС Альянса для безопасности и сдерживания агрессии. Она является ключевой для оборонной стратегии НАТО, и на ее основе формируется подготовка новых членов Альянса и партнеров.

Напомним, сегодня президент Украины назначил нового командующего Воздушными силами ВСУ. Им стал генерал-лейтенант Анатолий Кривоножко.

Также Президент анонсировал новые этапы развития Воздушных сил ВСУ.

 

Денис Шмыгаль НАТО війна Воздушные Силы ВСУ авиация
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
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