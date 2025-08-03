Дорожная карта развития авиации - что предусматривает документ

Украина разработала Дорожную карту развития авиации
Украина разработала Дорожную карту развития авиационных возможностей. Она разработана на основе Доктрины воздушной мощи НАТО.
Об этом сообщил Министр обороны Украины Денис Шмыгаль.
Что предусматривает Дорожная карта развития авиации?
Цель Дорожной карты — усилить способности Украины. В частности:
- применять воздушную мощь во время объединенных операций и операций в рамках деятельности НАТО;
- наносить эффективное поражение противнику во время текущей агрессии;
- предотвратить продвижение противника и сдержать его в будущем.
"Благодаря этому документу Воздушные силы ВСУ приобретут способности сдерживать агрессию противника через способность применять воздушную мощь по стандартам НАТО", — говорится в сообщении.
Министерство обороны совместно с Командованием Воздушными силами ВСУ представили сегодня эту Дорожную карту Президенту Украины, Верховному Главнокомандующему Владимиру Зеленскому.
Отметим, что Доктрина воздушной мощи НАТО — это стратегический документ о принципах и способах применения ВВС Альянса для безопасности и сдерживания агрессии. Она является ключевой для оборонной стратегии НАТО, и на ее основе формируется подготовка новых членов Альянса и партнеров.
Напомним, сегодня президент Украины назначил нового командующего Воздушными силами ВСУ. Им стал генерал-лейтенант Анатолий Кривоножко.
Также Президент анонсировал новые этапы развития Воздушных сил ВСУ.
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