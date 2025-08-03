Дорожная карта развития авиации - что предусматривает документ

Заседание по созданию дорожной карты развития авиации. Фото: Денис Шмыгаль/соцсети

Украина разработала Дорожную карту развития авиационных возможностей. Она разработана на основе Доктрины воздушной мощи НАТО.

Об этом сообщил Министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

Реклама

Читайте также:

Что предусматривает Дорожная карта развития авиации?

Цель Дорожной карты — усилить способности Украины. В частности:

применять воздушную мощь во время объединенных операций и операций в рамках деятельности НАТО;

наносить эффективное поражение противнику во время текущей агрессии;

предотвратить продвижение противника и сдержать его в будущем.

"Благодаря этому документу Воздушные силы ВСУ приобретут способности сдерживать агрессию противника через способность применять воздушную мощь по стандартам НАТО", — говорится в сообщении.

Министерство обороны совместно с Командованием Воздушными силами ВСУ представили сегодня эту Дорожную карту Президенту Украины, Верховному Главнокомандующему Владимиру Зеленскому.

Отметим, что Доктрина воздушной мощи НАТО — это стратегический документ о принципах и способах применения ВВС Альянса для безопасности и сдерживания агрессии. Она является ключевой для оборонной стратегии НАТО, и на ее основе формируется подготовка новых членов Альянса и партнеров.

Напомним, сегодня президент Украины назначил нового командующего Воздушными силами ВСУ. Им стал генерал-лейтенант Анатолий Кривоножко.

Также Президент анонсировал новые этапы развития Воздушных сил ВСУ.