Украина получит дополнительные истребители

Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

За этот год Воздушные силы Украины получили боевые самолеты Mirage 2000 из Франции и дополнительные истребители F-16. Будут еще новые поставки.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении к украинцам.

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Украина интегрирует Воздушные силы с силами НАТО

По словам Главы государства, цель Украины — полная и эффективная интеграция Воздушных сил ВСУ с силами НАТО.

"И сегодня мы утвердили следующие этапы развития боевой авиации — новые платформы, новые шаги в интеграции наших сил с войсками партнеров. Наша цель — это полная и эффективная интеграция Воздушных сил Украины с силами НАТО, что точно даст больше возможностей украинской защите и одновременно сделает наше государство еще более прочной частью защиты Европы", — сказал Зеленский.

Кроме того, президент сообщил, что заслушал сегодня доклад Секретаря СНБО, в частности о подготовке новых заседаний Ставки, и среди вопросов — состояние противовоздушной обороны и новые системы ПВО, которые появятся в Украине.

Напомним, сегодня президент Украины назначил нового командующего Воздушными силами ВСУ. Им стал генерал-лейтенант Анатолий Кривоножко.

Также президент анонсировал новые этапы развития Воздушных сил ВСУ.

Кроме того, Украина разработала Дорожную карту развития авиации на основе НАТО.