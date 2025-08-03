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Главная Новости дня Зеленский анонсировал новые поставки боевых самолетов

Зеленский анонсировал новые поставки боевых самолетов

Ua ru
Дата публикации 3 августа 2025 19:54
Украина получит дополнительные истребители
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

За этот год Воздушные силы Украины получили боевые самолеты Mirage 2000 из Франции и дополнительные истребители F-16. Будут еще новые поставки.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении к украинцам.

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Украина интегрирует Воздушные силы с силами НАТО

По словам Главы государства, цель Украины — полная и эффективная интеграция Воздушных сил ВСУ с силами НАТО.

"И сегодня мы утвердили следующие этапы развития боевой авиации  новые платформы, новые шаги в интеграции наших сил с войсками партнеров. Наша цель  это полная и эффективная интеграция Воздушных сил Украины с силами НАТО, что точно даст больше возможностей украинской защите и одновременно сделает наше государство еще более прочной частью защиты Европы", — сказал Зеленский.

Кроме того, президент сообщил, что заслушал сегодня доклад Секретаря СНБО, в частности о подготовке новых заседаний Ставки, и среди вопросов — состояние противовоздушной обороны и новые системы ПВО, которые появятся в Украине.

Напомним, сегодня президент Украины назначил нового командующего Воздушными силами ВСУ. Им стал генерал-лейтенант Анатолий Кривоножко.

Также президент анонсировал новые этапы развития Воздушных сил ВСУ.

Кроме того, Украина разработала Дорожную карту развития авиации на основе НАТО.

Владимир Зеленский НАТО президент самолеты Воздушные Силы ВСУ
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
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