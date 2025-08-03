Українські Повітряні сили показали світові свою майстерність

Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський подякував українським Повітряним силам за їхню майстерність, стійкість і внесок у захист державного неба. Він підкреслив, що українські воїни за рекордно короткий термін опанували найсучасніші системи протиповітряної оборони — зокрема, Patriot, SAMP-T, NASAMS, IRIS-T, а тепер у небі вже літають українські пілоти на винищувачах F-16 та Mirage.

Про це український лідер повідомив у Telegram.

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Президент наголосив, що саме завдяки мужності та високій підготовці українських захисників Росії так і не вдалося встановити контроль у повітрі.

"Це великий український результат: українці не дали росіянам запанувати в нашому небі", — заявив він.

За словами Зеленського, українські пілоти здійснили вже понад 28 тисяч бойових вильотів — для вогневого ураження, авіаційного прикриття чи розвідки.

Президент подякував кожному, хто зберіг бойову авіацію з перших хвилин повномасштабного вторгнення та продовжує виконувати бойові завдання навіть у найскладніших умовах.

"Наші Повітряні сили — один з очевидних доказів того, що українці свою державу не віддадуть", — наголосив він і подякував усім, хто стоїть на варті неба, допомагає, підтримує та наближає перемогу.

Нагадаємо, що раніше український лідер привітав Повітряні сили ЗСУ з професійним святом, яке щороку відзначають у першу неділю серпня.

Також Володимир Зеленський звернувся до громадян із важливими новинами щодо зміцнення обороноздатності країни.