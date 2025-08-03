Зеленський назвав кількість вильотів Повітряних сил за час війни
Президент України Володимир Зеленський подякував українським Повітряним силам за їхню майстерність, стійкість і внесок у захист державного неба. Він підкреслив, що українські воїни за рекордно короткий термін опанували найсучасніші системи протиповітряної оборони — зокрема, Patriot, SAMP-T, NASAMS, IRIS-T, а тепер у небі вже літають українські пілоти на винищувачах F-16 та Mirage.
Про це український лідер повідомив у Telegram.
Українські Повітряні сили показали світові свою майстерність
Президент наголосив, що саме завдяки мужності та високій підготовці українських захисників Росії так і не вдалося встановити контроль у повітрі.
"Це великий український результат: українці не дали росіянам запанувати в нашому небі", — заявив він.
За словами Зеленського, українські пілоти здійснили вже понад 28 тисяч бойових вильотів — для вогневого ураження, авіаційного прикриття чи розвідки.
Президент подякував кожному, хто зберіг бойову авіацію з перших хвилин повномасштабного вторгнення та продовжує виконувати бойові завдання навіть у найскладніших умовах.
"Наші Повітряні сили — один з очевидних доказів того, що українці свою державу не віддадуть", — наголосив він і подякував усім, хто стоїть на варті неба, допомагає, підтримує та наближає перемогу.
Нагадаємо, що раніше український лідер привітав Повітряні сили ЗСУ з професійним святом, яке щороку відзначають у першу неділю серпня.
Також Володимир Зеленський звернувся до громадян із важливими новинами щодо зміцнення обороноздатності країни.
Читайте Новини.LIVE!