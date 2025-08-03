Украинские Воздушные силы показали миру свое мастерство

Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил украинские Воздушные силы за их мастерство, стойкость и вклад в защиту государственного неба. Он подчеркнул, что украинские воины за рекордно короткий срок овладели самыми современными системами противовоздушной обороны — в частности, Patriot, SAMP-T, NASAMS, IRIS-T, а теперь в небе уже летают украинские пилоты на истребителях F-16 и Mirage.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

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Президент подчеркнул, что именно благодаря мужеству и высокой подготовке украинских защитников, России так и не удалось установить контроль в воздухе.

"Это большой украинский результат: украинцы не дали россиянам воцариться в нашем небе", — заявил он.

По словам Зеленского, украинские пилоты совершили уже более 28 тысяч боевых вылетов — для огневого поражения, авиационного прикрытия или разведки.

Президент поблагодарил каждого, кто сохранил боевую авиацию с первых минут полномасштабного вторжения и продолжает выполнять боевые задачи даже в самых сложных условиях.

"Наши Воздушные силы — одно из очевидных доказательств того, что украинцы свое государство не отдадут", — подчеркнул он и поблагодарил всех, кто стоит на страже неба, помогает, поддерживает и приближает победу.

Напомним, что ранее украинский лидер поздравил Воздушные силы ВСУ с профессиональным праздником, который ежегодно отмечается в первое воскресенье августа.

Также Владимир Зеленский обратился к гражданам с важными новостями по укреплению обороноспособности страны.