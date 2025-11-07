Россия имеет ресурсы для быстрого удара по НАТО — заявление немецкого генерала

Кремлевский диктатор Владимир Путин общается с российскими военными. Фото: росСМИ

Немецкий генерал предупреждает, что у России есть силы для быстрого локального удара по территории НАТО, и решение о применении будет зависеть от реакции западных союзников. Москва до сих пор имеет значительный военный потенциал, несмотря на потери в Украине.

Такое мнение высказал немецкий генерал Александр Зольфранк, сообщает Reuters.

Несмотря на большие потери, у России достаточно сил для нападения на НАТО

При нынешних показателях боевой готовности Россия теоретически способна осуществить "небольшое, быстрое, регионально ограниченное" нападение на территорию альянса "уже хоть завтра". В то же время он пояснил, что масштаб такого удара вряд ли будет большим из-за того, что российские силы в значительной степени завязаны на операциях в Украине. Генерал подчеркнул, что это не означает, что Россия действительно нападет, а лишь вывод о способности страны-агрессора.

Россия сейчас имеет вполне боеспособные воздушные силы, неприкосновенность ядерного и ракетного потенциала и достаточное количество основных боевых танков. Хотя Черноморский флот понес серьезные потери, другие флоты России, по словам Зольфранка, до сих пор сильны. Он также напомнил, что Москве свойственно увеличение численности вооруженных сил — Путин намерен довести общее количество личного состава до 1,5 миллиона человек.

Генерал также повторил предупреждение НАТО о возможности масштабного нападения на альянс в 2029 году, если российская программа вооружений будет продолжаться нынешними темпами. Одновременно он подчеркнул: окончательное решение об эскалации будет определяться не только военными возможностями России, но и "нашим собственным поведением", намекая на ключевую роль сдерживания и позиции западных союзников.

Он также обратил внимание на то, что угроза включает и элементы психологического давления — отпугивание через ядерные и другие угрозы, а также попытки провокаций и тестирования реакций НАТО с целью ослабить стабильность альянса.

Германия наращивает оборонный бюджет

Следствием таких оценок, по его словам, стали и политические шаги Германии, в частности, ослабление конституционных ограничений на госдолг и план довести военные расходы до цели НАТО в 3,5% ВВП к 2029 году.

Это означает рост оборонного бюджета с почти 100 млрд евро в 2025 году до около 160 млрд евро в 2029-м, а также одновременное увеличение личного состава Бундесвера на 60 000 военнослужащих до общего уровня около 260 000 человек.

Напомним, в конце октября аналитики Института изучения войны обратили внимание, как изменилась риторика Кремля в отношении НАТО.

В то же время Министр обороны Бельгии Тео Франкен предостерег Россию, что в случае нападения на НАТО, Альянс "сравняет Москву с землей".

Между тем российская пропаганда распространяет ложную информацию, что НАТО якобы хочет отвоевать у России Калининград.

А Генсек НАТО Марк Рютте сделал тревожное заявление об усилении сотрудничества России с авторитарными государствами.