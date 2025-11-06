Видео
Рютте сделал тревожное заявление о России и ее союзниках

Ua en ru
Дата публикации 6 ноября 2025 16:58
обновлено: 22:37
Генсек НАТО предупредил — Россия готовится к большой войне
Марк Рютте. Фото: Reuters

Новое заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте прозвучало как предупреждение о нарастании угрозы со стороны России и ее союзников. По его словам, Москва готовится к затяжной конфронтации и усиливает военное сотрудничество с авторитарными государствами.

Об этом Рютте сказал на NATO-Industry Forum в четверг, 6 ноября.

Читайте также:

Россия готовится к длительной конфронтации — генсек НАТО

Рютте подчеркнул, что Россия будет оставаться дестабилизирующим фактором в Европе и мире, а ее альянс с Китаем, Северной Кореей, Ираном и другими странами только усиливается. Он отметил, что такое сотрудничество в военной сфере достигло беспрецедентного уровня, и Альянс должен быть готов к длительному противостоянию.

"Они усиливают кооперацию в оборонной сфере до беспрецедентного уровня и готовятся к длительной конфронтации. Мы не можем быть наивными, должны быть готовыми", — подчеркнул Рютте.

В то же время глава НАТО отметил, что Запад имеет все ресурсы, чтобы противостоять агрессии и превосходству врага в производстве боеприпасов. Он призвал союзников наращивать производственные мощности и сокращать сроки поставки военной техники. По словам Рютте, сейчас настало время действовать быстро, решительно и сообща, чтобы сохранить безопасность демократического мира.

"По всему Альянсу мы сейчас открываем десятки новых производственных линий и расширяем существующие. Мы делаем больше, чем делали за последние десятилетия. Нам нужно развивать этот прогресс в других сферах, от высококачественной противовоздушной обороны до недорогих беспилотников-перехватчиков", — отметил Рютте.

Напомним, что Марк Рютте отметил — решение о передаче оружия Украине принимает каждый союзник отдельно, а возможность предоставить ракеты Tomahawk рассматривает именно президент США Дональд Трамп.

Ранее мы также информировали, что генсек НАТО заявил о финансовом кризисе в России. По его словам, у Путина стремительно заканчиваются ресурсы, а достижения Кремля минимальны.

НАТО Марк Рютте Альянс Россия
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
