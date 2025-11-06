Відео
Україна
Головна Новини дня Рютте зробив тривожну заяву про Росію та її союзників

Рютте зробив тривожну заяву про Росію та її союзників

Ua ru
Дата публікації: 6 листопада 2025 16:58
Оновлено: 17:34
Генсек НАТО попередив — Росія готується до великої війни
Марк Рютте. Фото: Reuters

Нова заява генерального секретаря НАТО Марка Рютте пролунала як попередження про наростання загрози з боку Росії та її союзників. За його словами, Москва готується до затяжної конфронтації та посилює військову співпрацю з авторитарними державами.

Про це Рютте сказав на NATO-Industry Forum у четвер, 6 листопада.

Читайте також:

Росія готується до тривалої конфронтації — генсек НАТО

Рютте підкреслив, що Росія залишатиметься дестабілізуючим чинником у Європі та світі, а її альянс із Китаєм, Північною Кореєю, Іраном та іншими країнами лише посилюється. Він наголосив, що така співпраця у військовій сфері досягла безпрецедентного рівня, і Альянс має бути готовим до тривалого протистояння.

"Вони посилюють кооперацію в оборонній сфері до безпрецедентного рівня та готуються до довготривалої конфронтації. Ми не можемо бути наївними, маємо бути готовими", — наголосив Рютте.

Водночас очільник НАТО зазначив, що Захід має усі ресурси, щоб протистояти агресії та перевазі ворога у виробництві боєприпасів. Він закликав союзників нарощувати виробничі потужності та скорочувати терміни постачання військової техніки. За словами Рютте, зараз настав час діяти швидко, рішуче й спільно, аби зберегти безпеку демократичного світу.

"По всьому Альянсу ми зараз відкриваємо десятки нових виробничих ліній та розширюємо існуючі. Ми робимо більше, ніж робили за останні десятиліття. Нам потрібно розвивати цей прогрес в інших сферах, від високоякісної протиповітряної оборони до недорогих безпілотників-перехоплювачів", — зазначив Рютте.

Нагадаємо, що Марк Рютте наголосив — рішення про передачу зброї Україні ухвалює кожен союзник окремо, а можливість надати ракети Tomahawk розглядає саме президент США Дональд Трамп.

Раніше ми також інформували, що генсек НАТО заявив про фінансову кризу в Росії. За його словами, у Путіна стрімко закінчуються ресурси, а досягнення Кремля мінімальні.

Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
