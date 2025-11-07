Відео
Головна Новини дня Росія має ресурси для швидкого удару по НАТО — чого чекає

Росія має ресурси для швидкого удару по НАТО — чого чекає

Ua ru
Дата публікації: 7 листопада 2025 14:55
Оновлено: 15:06
Росія має ресурси для швидкого удару по НАТО — заява німецького генерала
Кремлівський диктатор Володимир Путін спілкується з російськими військовими. Фото: росЗМІ

Німецький генерал попереджає, що у Росії є сили для швидкого локального удару по території НАТО, і рішення про застосування залежатиме від реакції західних союзників. Москва досі має значний військовий потенціал, попри втрати в Україні.

Таку думку висловив німецький генерал Олександр Зольфранк, повідомляє Reuters.

Читайте також:

Попри великі втрати, Росія має достатньо сил для нападу на НАТО

За нинішніх показників бойової готовності Росія теоретично здатна здійснити "невеликий, швидкий, регіонально обмежений" напад на територію альянсу "вже хоч завтра". Водночас він пояснив, що масштаб такого удару навряд чи буде великим через те, що російські сили значною мірою зав’язані на операціях в Україні. Генерал наголосив, що це не означає, що Росія справді нападе, а лиш висновок про спроможність країни-агресорки. 

Росія наразі має цілком боєздатні повітряні сили, недоторканність ядерного та ракетного потенціалу та достатню кількість основних бойових танків. Хоча Чорноморський флот зазнав серйозних втрат, інші флоти Росії, за словами Зольфранка, досі сильні. Він також нагадав, що Москві властиве збільшення чисельності збройних сил — Путін має намір довести загальну кількість особового складу до 1,5 мільйона.

Генерал також повторив попередження НАТО про можливість масштабного нападу на альянс у 2029 році, якщо російська програма озброєнь триватиме нинішніми темпами. Одночасно він підкреслив: остаточне рішення про ескалацію буде визначатися не лише військовими можливостями Росії, а й "нашою власною поведінкою", натякаючи на ключову роль стримування та позиції західних союзників.

Він також звернув увагу на те, що загроза включає й елементи психологічного тиску — відлякування через ядерні й інші погрози, а також спроби провокацій і тестування реакцій НАТО з метою послабити стабільність альянсу.

Німеччина нарощує оборонний бюджет 

Наслідком таких оцінок, за його словами, стали і політичні кроки Німеччини, зокрема послаблення конституційних обмежень на держборг та план довести військові витрати до цілі НАТО у 3,5% ВВП до 2029 року.

Це означає зростання оборонного бюджету з майже 100 млрд євро у 2025 році до близько 160 млрд євро у 2029-му, а також одночасне збільшення особового складу Бундесверу на 60 000 військовослужбовців до загального рівня близько 260 000 осіб.

Нагадаємо, наприкінці жовтня аналітики Інституту вивчення війни звернули увагу, як змінилася риторика Кремля щодо НАТО.

Водночас Міністр оборони Бельгії Тео Франкен застеріг Росію, що у випадку нападу на НАТО Альянс "зрівняє Москву із землею".

Тим часом російська пропаганда поширює неправдиву інформацію, що НАТО нібито хоче відвоювати в Росії Калінінград. 

А Генсек НАТО Марк Рютте зробив тривожну заяву про посилення співпраці Росії з авторитарними державами.

російські війська володимир путін НАТО напад війна Росія
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
