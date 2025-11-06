Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня НАТО хоче Калінінград — у ЦПД РНБО викрили чергову пропаганду РФ

НАТО хоче Калінінград — у ЦПД РНБО викрили чергову пропаганду РФ

Ua ru
Дата публікації: 6 листопада 2025 06:22
Оновлено: 06:23
У РФ нова хвиля фейків для пропаганди — нова тема про загрозу НАТО
Підрозділи армії РФ в тимчасово окупованому Кенігсберзі (Калінінграді) готуються протистояти НАТО. Фото: росЗМІ

Згідно з повідомленням Центру протидії дезінформації (ЦПД) РНБО, російська пропаганда продовжує поширювати фейкові наративи про "підготовку країн НАТО до нападу на РФ". Особливий акцент робиться на тимчасово окупованому РФ Кенігсберзі (Калінінграді).

Наративи Кремля у своєму у Телеграм розкрив ЦПД РНБО.

Реклама
Читайте також:

Які наративи сьогодні розганяє Кремль

Згідно з повідомленням відомства, російські ЗМІ активно цитують інтерв'ю заступника міністра закордонних справ РФ Олександра Грушка, який стверджує, що "НАТО на навчаннях відпрацьовує сценарій блокування Калінінградської області" та "накачує регіон силами й засобами".

Реклама

ЦПД кваліфікує такі заяви як типові маніпуляції Кремля. Заходи НАТО, спрямовані на посилення оборони країн-членів Альянсу у відповідь на російські провокації та погрози застосування сили проти країн Балтії, Польщі, Фінляндії та інших членів НАТО, навмисне трактуються як підготовка до нападу на Росію.

Аналітики ЦПД пояснюють, що мета такої пропаганди полягає у виправданні агресивної політики РФ, створенні у росіян ілюзії "західної загрози" та відчуття "оточеної фортеці".

Реклама

ЦПД переконаний, що остаточна мета цієї кампанії — ще більша мілітаризація Росії та виправдання можливої війни з країнами НАТО.

Раніше у ЦПД повідомили, що окупанти за допомогою ШІ розповсюджують у TikTok хвилю фейків про нібито "масову здачу в полон" ЗСУ у районі Покровська. 

Реклама

Раніше повідомлялось, що згідно з аналізом колишнього командувача військами США у Європі Бена Ходжеса, у разі нападу РФ на будь-яку країну НАТО, Калінінград і російські об’єкти в тимчасово окупованому Севастополі будуть під прицілом в перші години бойових дій. 

росія НАТО фейки пропаганда війна ЦПД
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації