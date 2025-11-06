У РФ нова хвиля фейків для пропаганди — нова тема про загрозу НАТО

Підрозділи армії РФ в тимчасово окупованому Кенігсберзі (Калінінграді) готуються протистояти НАТО. Фото: росЗМІ

Згідно з повідомленням Центру протидії дезінформації (ЦПД) РНБО, російська пропаганда продовжує поширювати фейкові наративи про "підготовку країн НАТО до нападу на РФ". Особливий акцент робиться на тимчасово окупованому РФ Кенігсберзі (Калінінграді).

Наративи Кремля у своєму у Телеграм розкрив ЦПД РНБО.

Які наративи сьогодні розганяє Кремль

Згідно з повідомленням відомства, російські ЗМІ активно цитують інтерв'ю заступника міністра закордонних справ РФ Олександра Грушка, який стверджує, що "НАТО на навчаннях відпрацьовує сценарій блокування Калінінградської області" та "накачує регіон силами й засобами".

ЦПД кваліфікує такі заяви як типові маніпуляції Кремля. Заходи НАТО, спрямовані на посилення оборони країн-членів Альянсу у відповідь на російські провокації та погрози застосування сили проти країн Балтії, Польщі, Фінляндії та інших членів НАТО, навмисне трактуються як підготовка до нападу на Росію.

Аналітики ЦПД пояснюють, що мета такої пропаганди полягає у виправданні агресивної політики РФ, створенні у росіян ілюзії "західної загрози" та відчуття "оточеної фортеці".

ЦПД переконаний, що остаточна мета цієї кампанії — ще більша мілітаризація Росії та виправдання можливої війни з країнами НАТО.

Раніше у ЦПД повідомили, що окупанти за допомогою ШІ розповсюджують у TikTok хвилю фейків про нібито "масову здачу в полон" ЗСУ у районі Покровська.

Раніше повідомлялось, що згідно з аналізом колишнього командувача військами США у Європі Бена Ходжеса, у разі нападу РФ на будь-яку країну НАТО, Калінінград і російські об’єкти в тимчасово окупованому Севастополі будуть під прицілом в перші години бойових дій.