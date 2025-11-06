Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня НАТО хочет Калининград — в ЦПД разоблачили свежую пропаганду РФ

НАТО хочет Калининград — в ЦПД разоблачили свежую пропаганду РФ

Ua ru
Дата публикации 6 ноября 2025 06:22
обновлено: 06:23
В РФ новая волна фейков для пропаганды — новая тема об угрозе НАТО
Подразделения армии РФ во временно оккупированном Кенигсберге (Калининграде) готовятся противостоять НАТО. Фото: росСМИ

Согласно сообщению Центра противодействия дезинформации (ЦПД) СНБО, российская пропаганда продолжает распространять фейковые нарративы о "подготовке стран НАТО к нападению на РФ". Особый акцент делается на временно оккупированном РФ Кенигсберге (Калининграде).

Нарративы Кремля в своем в Телеграмм раскрыл ЦПД СНБО.

Реклама
Читайте также:

Какие нарративы сегодня разгоняет Кремль

Согласно сообщению ведомства, российские СМИ активно цитируют интервью заместителя министра иностранных дел РФ Александра Грушко, который утверждает, что "НАТО на учениях отрабатывает сценарий блокирования Калининградской области" и "накачивает регион силами и средствами".

ЦПИ квалифицирует такие заявления как типичные манипуляции Кремля. Меры НАТО, направленные на усиление обороны стран-членов Альянса в ответ на российские провокации и угрозы применения силы против стран Балтии, Польши, Финляндии и других членов НАТО, умышленно трактуются как подготовка к нападению на Россию.

Аналитики ЦПИ объясняют, что цель такой пропаганды заключается в оправдании агрессивной политики РФ, создании у россиян иллюзии "западной угрозы" и ощущения "окруженной крепости".

ЦПД убежден, что окончательная цель этой кампании — еще большая милитаризация России и оправдание возможной войны со странами НАТО.

Ранее в ЦПИ сообщили, что оккупанты с помощью ИИ распространяют в TikTok волну фейков о якобы "массовой сдаче в плен" ВСУ в районе Покровска.

Ранее сообщалось, что согласно анализу бывшего командующего войсками США в Европе Бена Ходжеса, в случае нападения РФ на любую страну НАТО, Калининград и российские объекты во временно оккупированном Севастополе будут под прицелом в первые часы боевых действий.

россия НАТО фейки пропаганда ЦПД
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации