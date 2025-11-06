Подразделения армии РФ во временно оккупированном Кенигсберге (Калининграде) готовятся противостоять НАТО. Фото: росСМИ

Согласно сообщению Центра противодействия дезинформации (ЦПД) СНБО, российская пропаганда продолжает распространять фейковые нарративы о "подготовке стран НАТО к нападению на РФ". Особый акцент делается на временно оккупированном РФ Кенигсберге (Калининграде).

Нарративы Кремля в своем в Телеграмм раскрыл ЦПД СНБО.

Какие нарративы сегодня разгоняет Кремль

Согласно сообщению ведомства, российские СМИ активно цитируют интервью заместителя министра иностранных дел РФ Александра Грушко, который утверждает, что "НАТО на учениях отрабатывает сценарий блокирования Калининградской области" и "накачивает регион силами и средствами".

ЦПИ квалифицирует такие заявления как типичные манипуляции Кремля. Меры НАТО, направленные на усиление обороны стран-членов Альянса в ответ на российские провокации и угрозы применения силы против стран Балтии, Польши, Финляндии и других членов НАТО, умышленно трактуются как подготовка к нападению на Россию.

Аналитики ЦПИ объясняют, что цель такой пропаганды заключается в оправдании агрессивной политики РФ, создании у россиян иллюзии "западной угрозы" и ощущения "окруженной крепости".

ЦПД убежден, что окончательная цель этой кампании — еще большая милитаризация России и оправдание возможной войны со странами НАТО.

Ранее в ЦПИ сообщили, что оккупанты с помощью ИИ распространяют в TikTok волну фейков о якобы "массовой сдаче в плен" ВСУ в районе Покровска.

Ранее сообщалось, что согласно анализу бывшего командующего войсками США в Европе Бена Ходжеса, в случае нападения РФ на любую страну НАТО, Калининград и российские объекты во временно оккупированном Севастополе будут под прицелом в первые часы боевых действий.