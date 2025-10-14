Видео
Главная Новости дня Генерал США Ходжес спрогнозировал исход войны между РФ и НАТО

Генерал США Ходжес спрогнозировал исход войны между РФ и НАТО

Ua ru
Дата публикации 14 октября 2025 12:49
Экс-командующий армии США - НАТО уничтожит Калининград за часы
Бен Ходжес. Фото: NBC News

Бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес заявил, что в случае нападения России на страну-члена НАТО ответ Альянса был бы мгновенным и разрушительным. По его мнению, прямое сравнение такого конфликта с началом российско-украинской войны не выдерживает критики из-за преимущества ВВС и сухопутных сил НАТО.

Об этом генерал Бен Ходжес заявил в интервью проекту "Вот да".

Читайте также:

Ходжес: война РФ и НАТО не будет похожа на начало вторжения в Украину

По словам Бена Ходжеса, война между Россией и НАТО будет разворачиваться по совсем другим сценариям, чем российское вторжение в Украину, поскольку возможности Альянса значительно отличаются от российских. Он подчеркнул, что если Москва решится на агрессию против государства-члена, реакция ВВС и сухопутных сил НАТО будет быстрой и эффективной. Ходжес также отметил, что на поле боя в Европе сейчас другой баланс сил, чем несколько лет назад.

"Если бы Россия в 2025 году напала на Польшу так же, как она напала на Украину, ее бы уничтожили силы ВВС и сухопутные войска НАТО", — отметил Ходжес.

Генерал подчеркнул, что Калининград и российские объекты в Севастополе оказались бы под прицелом и были бы нейтрализованы в первые часы боевых действий, если бы началась прямая агрессия против страны НАТО. Он добавил, что из-за таких возможных последствий прямые сравнения между вторжением в Украину и гипотетическим нападением на членов Альянса являются ошибочными.

Напомним, что генсек НАТО Марк Рютте высмеял Россию из-за неисправности одной из ее подводных лодок под названием "Новороссийск", тогда как в Москве продолжают отрицать технические проблемы.

Ранее мы также информировали, что 13 октября во время сессии Парламентской ассамблеи НАТО президент Украины Владимир Зеленский назвал войну России в Европе главным источником глобальной нестабильности.

война НАТО Севастополь война в Украине Россия
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
