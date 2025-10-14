Экс-командующий армии США - НАТО уничтожит Калининград за часы

Бен Ходжес. Фото: NBC News

Бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес заявил, что в случае нападения России на страну-члена НАТО ответ Альянса был бы мгновенным и разрушительным. По его мнению, прямое сравнение такого конфликта с началом российско-украинской войны не выдерживает критики из-за преимущества ВВС и сухопутных сил НАТО.

Об этом генерал Бен Ходжес заявил в интервью проекту "Вот да".

По словам Бена Ходжеса, война между Россией и НАТО будет разворачиваться по совсем другим сценариям, чем российское вторжение в Украину, поскольку возможности Альянса значительно отличаются от российских. Он подчеркнул, что если Москва решится на агрессию против государства-члена, реакция ВВС и сухопутных сил НАТО будет быстрой и эффективной. Ходжес также отметил, что на поле боя в Европе сейчас другой баланс сил, чем несколько лет назад.

"Если бы Россия в 2025 году напала на Польшу так же, как она напала на Украину, ее бы уничтожили силы ВВС и сухопутные войска НАТО", — отметил Ходжес.

Генерал подчеркнул, что Калининград и российские объекты в Севастополе оказались бы под прицелом и были бы нейтрализованы в первые часы боевых действий, если бы началась прямая агрессия против страны НАТО. Он добавил, что из-за таких возможных последствий прямые сравнения между вторжением в Украину и гипотетическим нападением на членов Альянса являются ошибочными.

