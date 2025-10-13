Видео
Україна
РФ можно остановить — Зеленский на Парламентской ассамблее НАТО

РФ можно остановить — Зеленский на Парламентской ассамблее НАТО

Ua ru
Дата публикации 13 октября 2025 13:41
Путина можно остановить — Зеленский сделал заявление
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS

В понедельник, 13 октября, началась 71-я ежегодная сессия Парламентской ассамблеи НАТО. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война России в Европе остается крупнейшим источником глобальной нестабильности.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram.

Читайте также:

Заявление Зеленского на сессии Парламентской ассамблеи НАТО

Зеленский рассказал, что на 71-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи НАТО присутствуют делегации из почти 50 стран, в частности, из Европы, всего Альянса, Ближнего Востока и других регионов. По словам президента, война на Ближнем Востоке завершается — после стольких жертв появился шанс на мир. Это было трудно, но это происходит.

"Война России в Европе остается крупнейшим источником глобальной нестабильности. И от всех вас зависит, закончится ли и эта война тоже. Путина можно принудить к миру — так же, как и любого другого террориста. Даже ХАМАС освободил заложников. И если это стало возможным, то Путина тоже можно заставить восстановить мир", — подчеркнул украинский лидер.

Он подчеркнул, если Европа и НАТО остановят Россию сейчас, они не только помогут нам защитить жизнь, но и помогут себе. По его словам, это избавит лидеров этих стран от необходимости делать то, что делает сейчас Владимир Зеленский: обращаться к миру за помощью, если российские ракеты и солдаты станут угрозой для вас. Россия должна проиграть.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что санкции — это единственное, что сдерживает Россию. По его словам, Кремль тратит на войну и оборону около 350 млн долларов.

Также президент высказался относительно возможных сроков окончания войны. Он убежден, что Дональд Трамп сможет остановить Путина.

Владимир Зеленский НАТО перемирие война в Украине восток
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
