Путіна можна зупинити — Зеленський зробив заяву

У понеділок, 13 жовтня, розпочалась 71-ша щорічна сесія Парламентської асамблеї НАТО. Президент України Володимир Зеленський заявив, що війна Росії у Європі залишається найбільшим джерелом глобальної нестабільності.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

Заява Зеленського на сесії Парламентської асамблеї НАТО

Зеленський розповів, що на 71-й щорічній сесії Парламентської асамблеї НАТО присутні делегації з майже 50 країн, зокрема, з Європи, всього Альянсу, Близького Сходу та інших регіонів. За словами президента, війна на Близькому Сході завершується — після стількох жертв з'явився шанс на мир. Це було важко, але це відбувається.

"Війна Росії у Європі залишається найбільшим джерелом глобальної нестабільності. І від усіх вас залежить, чи закінчиться й ця війна теж. Путіна можна примусити до миру — так само, як і будь-якого іншого терориста. Навіть ХАМАС звільнив заручників. І якщо це стало можливим, то Путіна теж можна змусити відновити мир", — наголосив український лідер.

Він підкреслив, якщо Європа і НАТО зупинять Росію зараз, вони не лише допоможуть нам захистити життя, а й допоможуть собі. За його словами, це позбавить лідерів цих країн необхідності робити те, що робить зараз Володимир Зеленський: звертатися до світу по допомогу, якщо російські ракети й солдати стануть загрозою для вас. Росія має програти.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що санкції — це єдине, що стримує Росію. За його словами, Кремль витрачає на війну та оборону близько 350 млн доларів.

Також президент висловився щодо можливих термінів закінчення війни. Він переконаний, що Дональд Трамп зможе зупинити Путіна.