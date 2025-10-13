Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня РФ можна зупинити — Зеленський на Парламентській асамблеї НАТО

РФ можна зупинити — Зеленський на Парламентській асамблеї НАТО

Ua ru
Дата публікації: 13 жовтня 2025 13:41
Путіна можна зупинити — Зеленський зробив заяву
Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS

У понеділок, 13 жовтня, розпочалась 71-ша щорічна сесія Парламентської асамблеї НАТО. Президент України Володимир Зеленський заявив, що війна Росії у Європі залишається найбільшим джерелом глобальної нестабільності.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram. 

Реклама
Читайте також:

Заява Зеленського на сесії Парламентської асамблеї НАТО

Зеленський розповів, що на 71-й щорічній сесії Парламентської асамблеї НАТО присутні делегації з майже 50 країн, зокрема, з Європи, всього Альянсу, Близького Сходу та інших регіонів. За словами президента, війна на Близькому Сході завершується — після стількох жертв з'явився шанс на мир. Це було важко, але це відбувається. 

"Війна Росії у Європі залишається найбільшим джерелом глобальної нестабільності. І від усіх вас залежить, чи закінчиться й ця війна теж. Путіна можна примусити до миру — так само, як і будь-якого іншого терориста. Навіть ХАМАС звільнив заручників. І якщо це стало можливим, то Путіна теж можна змусити відновити мир", — наголосив український лідер. 

Він підкреслив, якщо Європа і НАТО зупинять Росію зараз, вони не лише допоможуть нам захистити життя, а й допоможуть собі. За його словами, це позбавить лідерів цих країн необхідності робити те, що робить зараз Володимир Зеленський: звертатися до світу по допомогу, якщо російські ракети й солдати стануть загрозою для вас. Росія має програти.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що санкції — це єдине, що стримує Росію. За його словами, Кремль витрачає на війну та оборону близько 350 млн доларів.  

Також президент висловився щодо можливих термінів закінчення війни. Він переконаний, що Дональд Трамп зможе зупинити Путіна.

Володимир Зеленський НАТО перемир'я війна в Україні схід
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації