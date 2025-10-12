Зеленський зробив заяву щодо закінчення війни

Зеленський висловився щодо можливих термінів закінчення війни
Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що лідер США Дональд Трамп зможе зупинити Путіна швидше, ніж досяг перемир’я на Близькому Сході. Заява українського лідера з'явилася після сьогоднішньої телефонної розмови з очільником Білого дому.
Про це український лідер заявив в ефірі Fox News у неділю, 12 жовтня.
Зеленський про роль Трампа у закінченні війни
Президент України Володимир Зеленський розповів в ефірі Fox News про сьогоднішню телефонну розмову з Дональдом Трампом. Український лідер висловив сподівання, що глава Білого дому зможе використати свій вплив для завершення повномасштабної війни Росії проти України.
"Президент Трамп може досягти такого ж для України. Він сказав, що зможе зупинити Путіна швидше, ніж досягти перемир’я на Близькому Сході. І я погодився — у нас складніша ситуація. Але я хотів привітати його з цим справжнім успіхом", — сказав Зеленський.
Водночас він додав, що перемир’я на Близькому Сході стало важливим кроком до миру й дало надію, що аналогічний прогрес можливий і для України.
Нагадаємо, що у неділю, 12 жовтня, Зеленський знову провів телефонну розмову із лідером Америки Дональдом Трампом.
Згодом Зеленський розповів, що під час спілкування із Трампом вони говорили про посилення ППО.
