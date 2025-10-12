Зеленський зробив заяву щодо закінчення війни

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що лідер США Дональд Трамп зможе зупинити Путіна швидше, ніж досяг перемир’я на Близькому Сході. Заява українського лідера з'явилася після сьогоднішньої телефонної розмови з очільником Білого дому.

Про це український лідер заявив в ефірі Fox News у неділю, 12 жовтня.

Зеленський про роль Трампа у закінченні війни

Президент України Володимир Зеленський розповів в ефірі Fox News про сьогоднішню телефонну розмову з Дональдом Трампом. Український лідер висловив сподівання, що глава Білого дому зможе використати свій вплив для завершення повномасштабної війни Росії проти України.

"Президент Трамп може досягти такого ж для України. Він сказав, що зможе зупинити Путіна швидше, ніж досягти перемир’я на Близькому Сході. І я погодився — у нас складніша ситуація. Але я хотів привітати його з цим справжнім успіхом", — сказав Зеленський.

Водночас він додав, що перемир’я на Близькому Сході стало важливим кроком до миру й дало надію, що аналогічний прогрес можливий і для України.

Нагадаємо, що у неділю, 12 жовтня, Зеленський знову провів телефонну розмову із лідером Америки Дональдом Трампом.

Згодом Зеленський розповів, що під час спілкування із Трампом вони говорили про посилення ППО.