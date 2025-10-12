Видео
Главная Новости дня Зеленский высказался касательно возможных сроков окончания войны

Зеленский высказался касательно возможных сроков окончания войны

Ua ru
Дата публикации 12 октября 2025 21:37
Зеленский сделал заявление об окончании войны
Срочная новость

Президент Зеленский выразил надежду, что Трамп сможет остановить Путина быстрее, чем достиг перемирия на Ближнем Востоке.

Зеленский о роли Трампа в окончании войны

В интервью Fox News президент Украины рассказал о своем телефонном разговоре с Дональдом Трампом и выразил надежду, что американский лидер сможет использовать свое влияние для прекращения войны.

Читайте также:

Президент Трамп может достичь такого же для Украины. Он сказал, что сможет остановить Путина быстрее, чем достичь перемирия на Ближнем Востоке. И я согласился - у нас более сложная ситуация. Но я хотел поздравить его с этим настоящим успехом.

Президент добавил, что перемирие на Ближнем Востоке стало важным шагом к миру и дало надежду, что аналогичный прогресс возможен и для Украины.

Новость дополняется...

Владимир Зеленский США Дональд Трамп война в Украине Россия мирные переговоры
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
