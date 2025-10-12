Зеленский сделал заявление об окончании войны

Срочная новость

Президент Зеленский выразил надежду, что Трамп сможет остановить Путина быстрее, чем достиг перемирия на Ближнем Востоке.

Зеленский о роли Трампа в окончании войны

В интервью Fox News президент Украины рассказал о своем телефонном разговоре с Дональдом Трампом и выразил надежду, что американский лидер сможет использовать свое влияние для прекращения войны.

Президент Трамп может достичь такого же для Украины. Он сказал, что сможет остановить Путина быстрее, чем достичь перемирия на Ближнем Востоке. И я согласился - у нас более сложная ситуация. Но я хотел поздравить его с этим настоящим успехом.

Президент добавил, что перемирие на Ближнем Востоке стало важным шагом к миру и дало надежду, что аналогичный прогресс возможен и для Украины.

