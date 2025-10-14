Екс-командувач армії США — НАТО знищить Калінінград за години

Бен Ходжес. Фото: NBC News

Колишній командувач військ США у Європі Бен Ходжес заявив, що у разі нападу Росії на країну-члена НАТО відповідь Альянсу була б миттєвою і руйнівною. На його думку, пряме порівняння такого конфлікту з початком російсько-української війни не витримує критики через переваги ВПС та сухопутних сил НАТО.

Про це генерал Бен Ходжес заявив в інтерв’ю проєкту "Вот так".

За словами Бена Ходжеса, війна між Росією та НАТО розгортатиметься за зовсім іншими сценаріями, ніж російське вторгнення в Україну, оскільки можливості Альянсу значно відрізняються від російських. Він підкреслив, що якщо Москва наважиться на агресію проти держави-члена, реакція ВПС і сухопутних сил НАТО буде швидкою та ефективною. Ходжес також зазначив, що на полі бою в Європі зараз інша баланс сил, ніж кілька років тому.

"Якби Росія у 2025 році напала на Польщу так само, як вона напала на Україну, її б знищили сили ВПС та сухопутні війська НАТО", — зазначив Ходжес.

Генерал наголосив, що Калінінград і російські об’єкти в Севастополі опинилися б під прицілом і були б нейтралізовані в перші години бойових дій, якби почалася пряма агресія проти країни НАТО. Він додав, що через такі можливі наслідки прямі порівняння між вторгненням в Україну та гіпотетичним нападом на членів Альянсу є хибними.

Нагадаємо, що генсек НАТО Марк Рютте висміяв Росію через несправність одного з її підводних човнів під назвою "Новоросійськ", тоді як у Москві продовжують заперечувати технічні проблеми.

Раніше ми також інформували, що 13 жовтня під час сесії Парламентської асамблеї НАТО президент України Володимир Зеленський назвав війну Росії в Європі головним джерелом глобальної нестабільності.