Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Генерал США Ходжес спрогнозував результат війни між РФ і НАТО

Генерал США Ходжес спрогнозував результат війни між РФ і НАТО

Ua ru
Дата публікації: 14 жовтня 2025 12:49
Екс-командувач армії США — НАТО знищить Калінінград за години
Бен Ходжес. Фото: NBC News

Колишній командувач військ США у Європі Бен Ходжес заявив, що у разі нападу Росії на країну-члена НАТО відповідь Альянсу була б миттєвою і руйнівною. На його думку, пряме порівняння такого конфлікту з початком російсько-української війни не витримує критики через переваги ВПС та сухопутних сил НАТО.

Про це генерал Бен Ходжес заявив в інтерв’ю проєкту "Вот так".

Реклама
Читайте також:

Ходжес: війна РФ і НАТО не буде схожа на початок вторгнення в Україну

За словами Бена Ходжеса, війна між Росією та НАТО розгортатиметься за зовсім іншими сценаріями, ніж російське вторгнення в Україну, оскільки можливості Альянсу значно відрізняються від російських. Він підкреслив, що якщо Москва наважиться на агресію проти держави-члена, реакція ВПС і сухопутних сил НАТО буде швидкою та ефективною. Ходжес також зазначив, що на полі бою в Європі зараз інша баланс сил, ніж кілька років тому.

"Якби Росія у 2025 році напала на Польщу так само, як вона напала на Україну, її б знищили сили ВПС та сухопутні війська НАТО", — зазначив Ходжес.

Генерал наголосив, що Калінінград і російські об’єкти в Севастополі опинилися б під прицілом і були б нейтралізовані в перші години бойових дій, якби почалася пряма агресія проти країни НАТО. Він додав, що через такі можливі наслідки прямі порівняння між вторгненням в Україну та гіпотетичним нападом на членів Альянсу є хибними.

Нагадаємо, що генсек НАТО Марк Рютте висміяв Росію через несправність одного з її підводних човнів під назвою "Новоросійськ", тоді як у Москві продовжують заперечувати технічні проблеми.

Раніше ми також інформували, що 13 жовтня під час сесії Парламентської асамблеї НАТО президент України Володимир Зеленський назвав війну Росії в Європі головним джерелом глобальної нестабільності.

війна НАТО Севастополь війна в Україні Росія
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації