Кремль використовує радянську пропаганду щоб виправдати війну з НАТО

Кремль знову повертається до риторики радянських часів, активно поширюючи пропаганду про "вічну жертву Росії", яка нібито перебуває під постійною загрозою із боку Заходу. Аналітики зазначають, що така інформаційна кампанія переслідує дві мети — виправдати можливу майбутню агресію проти країн Європи та Індо-Тихоокеанського регіону, а також підтримати довготривалу мобілізацію власного населення.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту дослідження війни ISW.

Аналітиики звернули увану на те, як 28 жовтня Служба зовнішньої розвідки Росії (СЗР) заявила, що Франція начебто формує контингент у 2000 військових для відправки в Україну. У повідомленні стверджувалося, що йдеться про підрозділи Іноземного легіону. Такі звинувачення повторюють риторику російських мілблогерів, які раніше заявляли, що Росія воює не лише з Україною, а з усім НАТО. Експерти наголошують, що Кремль регулярно використовує СЗР для поширення вигадок і дезінформації, аби зменшити підтримку України з боку союзників і створити ілюзію зовнішньої загрози.

Окрім того, близько від середини вересня російська розвідка активізувала свої публічні заяви про нібито "провокації Заходу", що, ймовірно, є частиною підготовки до нової фази гібридної операції — психологічної кампанії для виправдання ескалації між НАТО та Росією.

Того ж дня глава МЗС РФ Сергій Лавров повторив, що НАТО нібито залишається головною загрозою для Росії через розширення Альянсу та військову допомогу Україні. Він також звинуватив НАТО у спробах "контролювати" Індо-Тихоокеанський регіон, Кавказ і Центральну Азію, а також "стримувати Китай". У свою чергу, секретар Ради безпеки РФ Сергій Шойгу заявив, що Захід намагається розділити Росію на "етнодержави".

"Ці наративи не є новими і фактично повертаються до риторичних виправдань Радянського Союзу щодо Холодної війни як відповіді на "оточення ворогами". Відродження СВР, Лавровим і Шойгу наративів радянської епохи про те, що Росія повинна захищати себе від уявних глобальних загроз, підтримує ширші зусилля Кремля щодо залучення внутрішньої підтримки затяжної війни в Україні та майбутнього військового конфлікту проти НАТО", — йдеться у звіті аналітиків.

Шойгу заявив про шпигунів на території РФ

Ці заяви мають спільну мету — підготувати російське суспільство до подальшої мілітаризації. Під час зустрічі в Нижегородській області Шойгу звинуватив іноземні спецслужби у спробах "проникнення" на об’єкти оборонно-промислового комплексу, транспортної та енергетичної інфраструктури. Він також допустив можливість залучення резервістів для "захисту критично важливих об’єктів".

Того ж дня Держдума РФ ухвалила закон, який дозволяє залучати членів "резерву мобілізації людей" для охорони стратегічних об’єктів. Цей резерв складається з громадян, які уклали контракт із Міністерством оборони на добровільній основі, але не перебувають на активній службі. Згідно з документом, резервісти проходитимуть навчальні збори та готуватимуться до оборони від безпілотників і диверсій.

"Російська влада раніше стверджувала, що Росія має намір мобілізувати резервістів для захисту критично важливої ​​інфраструктури від українських ударів, і, схоже, розширює це виправдання також на захист від ймовірних західних шпигунів. Російська влада, ймовірно, використає загрозу західних агітаторів у Росії, щоб виправдати посилення суспільних репресій та отримати додаткову підтримку для мобілізації резервістів", — йдеться у звіті.

Нагадаємо, нещодавно в МЗС України заявили, що в Росії суттєво збільшили фінансування пропаганди.

