Кремль использует советскую пропаганду чтобы оправдать войну с НАТО

Кремль снова возвращается к риторике советских времен, активно распространяя пропаганду о "вечной жертве России", которая якобы находится под постоянной угрозой со стороны Запада. Аналитики отмечают, что такая информационная кампания преследует две цели — оправдать возможную будущую агрессию против стран Европы и Индо-Тихоокеанского региона, а также поддержать долговременную мобилизацию собственного населения.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института исследования войны ISW.

Аналитики обратили внимание на то, как 28 октября Служба внешней разведки России (СВР) заявила, что Франция якобы формирует контингент в 2000 военных для отправки в Украину. В сообщении утверждалось, что речь идет о подразделениях Иностранного легиона. Такие обвинения повторяют риторику российских милблогеров, которые ранее заявляли, что Россия воюет не только с Украиной, а со всем НАТО. Эксперты отмечают, что Кремль регулярно использует СВР для распространения выдумок и дезинформации, чтобы уменьшить поддержку Украины со стороны союзников и создать иллюзию внешней угрозы.

Кроме того, около середины сентября российская разведка активизировала свои публичные заявления о якобы "провокации Запада", что, вероятно, является частью подготовки к новой фазе гибридной операции — психологической кампании для оправдания эскалации между НАТО и Россией.

В тот же день глава МИД РФ Сергей Лавров повторил, что НАТО якобы остается главной угрозой для России из-за расширения Альянса и военной помощи Украине. Он также обвинил НАТО в попытках "контролировать" Индо-Тихоокеанский регион, Кавказ и Центральную Азию, а также "сдерживать Китай". В свою очередь, секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что Запад пытается разделить Россию на "этногосударства".

"Эти нарративы не являются новыми и фактически возвращаются к риторическим оправданиям Советского Союза по Холодной войне как ответ на "окружение врагами". Возрождение СВР, Лавровым и Шойгу нарративов советской эпохи о том, что Россия должна защищать себя от мнимых глобальных угроз, поддерживает широкие усилия Кремля по привлечению внутренней поддержки затяжной войны в Украине и будущего военного конфликта против НАТО", — говорится в отчете аналитиков.

Шойгу заявил о шпионах на территории РФ

Эти заявления имеют общую цель — подготовить российское общество к дальнейшей милитаризации. Во время встречи в Нижегородской области Шойгу обвинил иностранные спецслужбы в попытках "проникновения" на объекты оборонно-промышленного комплекса, транспортной и энергетической инфраструктуры. Он также допустил возможность привлечения резервистов для "защиты критически важных объектов".

В тот же день Госдума РФ приняла закон, который позволяет привлекать членов "резерва мобилизации людей" для охраны стратегических объектов. Этот резерв состоит из граждан, которые заключили контракт с Министерством обороны на добровольной основе, но не находятся на активной службе. Согласно документу, резервисты будут проходить учебные сборы и готовиться к обороне от беспилотников и диверсий.

"Российские власти ранее утверждали, что Россия намерена мобилизовать резервистов для защиты критически важной инфраструктуры от украинских ударов, и, похоже, расширяет это оправдание также на защиту от предполагаемых западных шпионов. Российские власти, вероятно, используют угрозу западных агитаторов в России, чтобы оправдать усиление общественных репрессий и получить дополнительную поддержку для мобилизации резервистов", — говорится в отчете.

Напомним, недавно в МИД Украины заявили, что в России существенно увеличили финансирование пропаганды.

Также в России ужесточили наказание для военных, которые самовольно покинули позицию.