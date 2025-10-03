Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Россия имеет коварный план по ЗАЭС — что заметили эксперты

Россия имеет коварный план по ЗАЭС — что заметили эксперты

Ua ru
Дата публикации 3 октября 2025 12:25
Россия готовит подключение ЗАЭС к своей энергосистеме
Запорожская атомная электростанция. Фото: УНИАН

Работа Запорожской АЭС на дизель-генераторах не несет угрозы аварий уровня "Фукусима". Однако нынешняя аварийная ситуация используется Россией для психологического давления на ЕС и МАГАТЭ и попытки подключить станцию к своей энергосистеме.

Об этом заявила эксперт по вопросам ядерной энергетики и безопасности Ольга Кошарная в эфире программы Ранок.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Россияне умышленно создали аварийную ситуацию на ЗАЭС

По словам Кошарной, повреждения линий электропередач вблизи ЗАЭС не случайны: российские оккупанты блокируют ремонтные работы Укрэнерго и одновременно тестируют собственные схемы подключения станции к российской энергосистеме.

Она напомнила, что Москва официально сообщила МАГАТЭ еще 2 июня 2025 года о разработке процедуры интеграции ЗАЭС в российскую сеть, а 4 сентября это намерение подтвердила во второй раз. В этот же день, по ее словам, на станции побывал руководитель Росатома Сергей Кириенко, который дал указание готовить энергоблоки к выходу на генерацию.

Возможна ли на ЗАЭС авария, как на "Фукусиме" в Японии

Кошарная отметила, что сравнивать нынешний режим работы станции с "Фукусимой" неправильно. Температура ядерного топлива существенно снизилась, а на площадке есть 20 резервных дизель-генераторов и еще около десяти мобильных.

"И я вас уверяю, что они танки свои не будут заправлять, но дизельное топливо будут подвозить, чтобы работали, сколько нужно, эти дизель-генераторы. Поэтому тяжелая авария из расплавленной активной зоны сейчас невозможна", — высказалась эксперт.

Ольга Кошарная говорит, что основные риски возникнут в случае фактического присоединения станции к российской энергосистеме. В такой ситуации из-за дефицита воды, недостатка квалифицированных кадров, деградации систем безопасности и неизвестного происхождения запасных частей резко возрастет опасность аварий.

"Сейчас из 20 (генераторов. — Ред.) работают семь-восемь, а девять-десять находятся на дежурстве и есть еще мобильные дизель-генераторы. Понятно, что обычно, когда теряется внешнее энергоснабжение, тогда автоматически включаются эти дизель-генераторы. Задача Украины — не допустить присоединения ЗАЭС к Единой энергосистеме России и заставить ремонтировать линию на их территории, ЗАЭС под станцией Днепр, чтобы она снова была присоединена к украинской энергосистеме", — подчеркнула Ольгша Кошарна.

Напомним, ранее о планах России по подключению ЗАЭС к своей энергосистеме сообщал и глава МИД Украины Андрей Сибига.

В среду, 1 октября, Минэнерго сообщало о критической ситуации на ЗАЭС из-за нехватки топлива на дизель-генераторах. В Госатомрегулировании заявили, что на ЗАЭС возможна ядерная катастрофа.

В сентябре МАГАТЭ заявило, что на ЗАЭС нарушены все основы ядерной безопасности.

авария электроэнергия ЗАЭС МАГАТЭ Россия
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации