Россия готовит подключение ЗАЭС к своей энергосистеме

Запорожская атомная электростанция. Фото: УНИАН

Работа Запорожской АЭС на дизель-генераторах не несет угрозы аварий уровня "Фукусима". Однако нынешняя аварийная ситуация используется Россией для психологического давления на ЕС и МАГАТЭ и попытки подключить станцию к своей энергосистеме.

Об этом заявила эксперт по вопросам ядерной энергетики и безопасности Ольга Кошарная в эфире программы Ранок.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Россияне умышленно создали аварийную ситуацию на ЗАЭС

По словам Кошарной, повреждения линий электропередач вблизи ЗАЭС не случайны: российские оккупанты блокируют ремонтные работы Укрэнерго и одновременно тестируют собственные схемы подключения станции к российской энергосистеме.

Она напомнила, что Москва официально сообщила МАГАТЭ еще 2 июня 2025 года о разработке процедуры интеграции ЗАЭС в российскую сеть, а 4 сентября это намерение подтвердила во второй раз. В этот же день, по ее словам, на станции побывал руководитель Росатома Сергей Кириенко, который дал указание готовить энергоблоки к выходу на генерацию.

Возможна ли на ЗАЭС авария, как на "Фукусиме" в Японии

Кошарная отметила, что сравнивать нынешний режим работы станции с "Фукусимой" неправильно. Температура ядерного топлива существенно снизилась, а на площадке есть 20 резервных дизель-генераторов и еще около десяти мобильных.

"И я вас уверяю, что они танки свои не будут заправлять, но дизельное топливо будут подвозить, чтобы работали, сколько нужно, эти дизель-генераторы. Поэтому тяжелая авария из расплавленной активной зоны сейчас невозможна", — высказалась эксперт.

Ольга Кошарная говорит, что основные риски возникнут в случае фактического присоединения станции к российской энергосистеме. В такой ситуации из-за дефицита воды, недостатка квалифицированных кадров, деградации систем безопасности и неизвестного происхождения запасных частей резко возрастет опасность аварий.

"Сейчас из 20 (генераторов. — Ред.) работают семь-восемь, а девять-десять находятся на дежурстве и есть еще мобильные дизель-генераторы. Понятно, что обычно, когда теряется внешнее энергоснабжение, тогда автоматически включаются эти дизель-генераторы. Задача Украины — не допустить присоединения ЗАЭС к Единой энергосистеме России и заставить ремонтировать линию на их территории, ЗАЭС под станцией Днепр, чтобы она снова была присоединена к украинской энергосистеме", — подчеркнула Ольгша Кошарна.

Напомним, ранее о планах России по подключению ЗАЭС к своей энергосистеме сообщал и глава МИД Украины Андрей Сибига.

В среду, 1 октября, Минэнерго сообщало о критической ситуации на ЗАЭС из-за нехватки топлива на дизель-генераторах. В Госатомрегулировании заявили, что на ЗАЭС возможна ядерная катастрофа.

В сентябре МАГАТЭ заявило, что на ЗАЭС нарушены все основы ядерной безопасности.