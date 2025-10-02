Видео
Главная Новости дня Без света на ЗАЭС случится ядерная авария, — Госатомрегулирование

Без света на ЗАЭС случится ядерная авария, — Госатомрегулирование

Ua ru
Дата публикации 2 октября 2025 20:48
В Госатомрегулирования объяснили, чем грозит отсутствие электроснабжения на ЗАЭС
Запорожская атомная электростанция. Фото: Энергоатом

Запорожская атомная электростанция уже девять дней функционирует без электроснабжения. Если его не восстановят срочно, это может привести к ядерной катастрофе.

Об этом заявил главный государственный инспектор по ядерной и радиационной безопасности Украины Олег Кориков в четверг, 2 октября.

По его словам, из-за повреждения россиянами линии в 750 киловольт вблизи Запорожской ТЭС на временно оккупированной территории, Запорожская АЭС уже девять дней находится без электроснабжения.

Сейчас системы безопасности ЗАЭС поддерживаются с помощью дизельных генераторов. Они обеспечивают достаточную энергию для охлаждения ядерного топлива в шести реакторах.

"Мы характеризуем это как аварийную ситуацию, которая не переросла в аварию, но может перерасти, если не принять срочных средств реагирования — в частности безотлагательно восстановить внешнее электроснабжение", — отметил Кориков.

Он отметил, что ситуация возникла из-за оккупации ЗАЭС россиянами. Оккупанты не только игнорируют правила ядерной безопасности, но и намеренно препятствуют восстановлению электроснабжения на станцию.

Если внешнее энергоснабжение не будет восстановлено, температура воды в реакторах возрастет. Вода охлаждает ядерное топливо, и его перегрев может привести к выбросу радиоактивных материалов внутри реактора и за его пределы.

Напомним, что Министерство энергетики Украины сообщило, что из-за действий российских оккупантов функционирование ЗАЭС поддерживается только за счет резервных генераторов.

До этого Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что на ЗАЭС сейчас фиксируют аварийную ситуацию.

электроснабжение ЗАЭС Атомная электростанция Запорожская АЭС ядерная опасность
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
