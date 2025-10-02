В Госатомрегулирования объяснили, чем грозит отсутствие электроснабжения на ЗАЭС

Без света на ЗАЭС случится ядерная авария, — Госатомрегулирование
Запорожская атомная электростанция уже девять дней функционирует без электроснабжения. Если его не восстановят срочно, это может привести к ядерной катастрофе.
Об этом заявил главный государственный инспектор по ядерной и радиационной безопасности Украины Олег Кориков в четверг, 2 октября.
Чем грозит отсутствие электроснабжения на ЗАЭС
По его словам, из-за повреждения россиянами линии в 750 киловольт вблизи Запорожской ТЭС на временно оккупированной территории, Запорожская АЭС уже девять дней находится без электроснабжения.
Сейчас системы безопасности ЗАЭС поддерживаются с помощью дизельных генераторов. Они обеспечивают достаточную энергию для охлаждения ядерного топлива в шести реакторах.
"Мы характеризуем это как аварийную ситуацию, которая не переросла в аварию, но может перерасти, если не принять срочных средств реагирования — в частности безотлагательно восстановить внешнее электроснабжение", — отметил Кориков.
Он отметил, что ситуация возникла из-за оккупации ЗАЭС россиянами. Оккупанты не только игнорируют правила ядерной безопасности, но и намеренно препятствуют восстановлению электроснабжения на станцию.
Если внешнее энергоснабжение не будет восстановлено, температура воды в реакторах возрастет. Вода охлаждает ядерное топливо, и его перегрев может привести к выбросу радиоактивных материалов внутри реактора и за его пределы.
Напомним, что Министерство энергетики Украины сообщило, что из-за действий российских оккупантов функционирование ЗАЭС поддерживается только за счет резервных генераторов.
До этого Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что на ЗАЭС сейчас фиксируют аварийную ситуацию.
Читайте Новини.LIVE!