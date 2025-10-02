В Госатомрегулирования объяснили, чем грозит отсутствие электроснабжения на ЗАЭС

Запорожская атомная электростанция. Фото: Энергоатом

Запорожская атомная электростанция уже девять дней функционирует без электроснабжения. Если его не восстановят срочно, это может привести к ядерной катастрофе.

Об этом заявил главный государственный инспектор по ядерной и радиационной безопасности Украины Олег Кориков в четверг, 2 октября.

Чем грозит отсутствие электроснабжения на ЗАЭС

По его словам, из-за повреждения россиянами линии в 750 киловольт вблизи Запорожской ТЭС на временно оккупированной территории, Запорожская АЭС уже девять дней находится без электроснабжения.

Сейчас системы безопасности ЗАЭС поддерживаются с помощью дизельных генераторов. Они обеспечивают достаточную энергию для охлаждения ядерного топлива в шести реакторах.

"Мы характеризуем это как аварийную ситуацию, которая не переросла в аварию, но может перерасти, если не принять срочных средств реагирования — в частности безотлагательно восстановить внешнее электроснабжение", — отметил Кориков.

Он отметил, что ситуация возникла из-за оккупации ЗАЭС россиянами. Оккупанты не только игнорируют правила ядерной безопасности, но и намеренно препятствуют восстановлению электроснабжения на станцию.

Если внешнее энергоснабжение не будет восстановлено, температура воды в реакторах возрастет. Вода охлаждает ядерное топливо, и его перегрев может привести к выбросу радиоактивных материалов внутри реактора и за его пределы.

Напомним, что Министерство энергетики Украины сообщило, что из-за действий российских оккупантов функционирование ЗАЭС поддерживается только за счет резервных генераторов.

До этого Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что на ЗАЭС сейчас фиксируют аварийную ситуацию.