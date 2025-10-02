Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Без світла на ЗАЕС станеться ядерна аварія, — Держатомрегулювання

Без світла на ЗАЕС станеться ядерна аварія, — Держатомрегулювання

Ua ru
Дата публікації: 2 жовтня 2025 20:48
У Держатомрегулювання пояснили, чим загрожує відсутність електропостачання на ЗАЕС
Запорізька атомна електростанція. Фото: Енергоатом

Запорізька атомна електростанція вже дев’ять днів функціонує без електропостачання. Якщо його не відновлять терміново, це може призвести до ядерної катастрофи.

Про це заявив головний державний інспектор з ядерної та радіаційної безпеки України Олег Коріков у четвер, 2 жовтня.

Реклама
Читайте також:

Чим загрожує відсутність електропостачання на ЗАЕС

За його словами, через пошкодження росіянами лінії в 750 кіловольт поблизу Запорізької ТЕС на тимчасово окупованій території, Запорізька АЕС вже дев’ять днів перебуває без електропостачання.

Наразі системи безпеки ЗАЕС підтримуються за допомогою дизельних генераторів. Вони забезпечують достатню енергію для охолодження ядерного палива в шести реакторах.

"Ми характеризуємо це як аварійну ситуацію, яка не переросла в аварію, але може перерости, якщо не вжити термінових засобів реагування — зокрема невідкладно відновити зовнішнє електропостачання", — зазначив Коріков.

Він зазначив, що ситуація виникла через окупацію ЗАЕС росіянами. Окупанти не лише ігнорують правила ядерної безпеки, а й навмисно перешкоджають відновленню електропостачання на станцію.

Якщо зовнішнє енергопостачання не буде відновлено, температура води в реакторах зросте. Вода охолоджує ядерне паливо, і його перегрів може призвести до викиду радіоактивних матеріалів всередині реактора та за його межі.

Нагадаємо, що Міністерство енергетики України повідомило, що через дії російських окупантів функціонування ЗАЕС підтримується лише за рахунок резервних генераторів. 

До цього Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що на ЗАЕС наразі фіксують аварійну ситуацію.

електропостачання ЗАЕС Атомна електростанція Запорізька АЕС ядерна небезпека
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації