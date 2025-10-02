У Держатомрегулювання пояснили, чим загрожує відсутність електропостачання на ЗАЕС

Запорізька атомна електростанція. Фото: Енергоатом

Запорізька атомна електростанція вже дев’ять днів функціонує без електропостачання. Якщо його не відновлять терміново, це може призвести до ядерної катастрофи.

Про це заявив головний державний інспектор з ядерної та радіаційної безпеки України Олег Коріков у четвер, 2 жовтня.

Реклама

Читайте також:

Чим загрожує відсутність електропостачання на ЗАЕС

За його словами, через пошкодження росіянами лінії в 750 кіловольт поблизу Запорізької ТЕС на тимчасово окупованій території, Запорізька АЕС вже дев’ять днів перебуває без електропостачання.

Наразі системи безпеки ЗАЕС підтримуються за допомогою дизельних генераторів. Вони забезпечують достатню енергію для охолодження ядерного палива в шести реакторах.

"Ми характеризуємо це як аварійну ситуацію, яка не переросла в аварію, але може перерости, якщо не вжити термінових засобів реагування — зокрема невідкладно відновити зовнішнє електропостачання", — зазначив Коріков.

Він зазначив, що ситуація виникла через окупацію ЗАЕС росіянами. Окупанти не лише ігнорують правила ядерної безпеки, а й навмисно перешкоджають відновленню електропостачання на станцію.

Якщо зовнішнє енергопостачання не буде відновлено, температура води в реакторах зросте. Вода охолоджує ядерне паливо, і його перегрів може призвести до викиду радіоактивних матеріалів всередині реактора та за його межі.

Нагадаємо, що Міністерство енергетики України повідомило, що через дії російських окупантів функціонування ЗАЕС підтримується лише за рахунок резервних генераторів.

До цього Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що на ЗАЕС наразі фіксують аварійну ситуацію.