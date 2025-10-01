Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Пального лишилося на 10 днів — на ЗАЕС критична ситуація

Пального лишилося на 10 днів — на ЗАЕС критична ситуація

Ua en ru
Дата публікації: 1 жовтня 2025 18:01
Критичний стан Запорізької АЕС - що відомо наразі
Запорізька АЕС. Фото: Getty Images

На тимчасово захопленій Запорізькій атомній електростанції в Енергодарі через дії російських окупантів функціонування станції підтримується лише за рахунок резервних генераторів. Міжнародне агентство з атомної енергії підтвердило наявність безпосередньої загрози ядерній безпеці.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України у Telegram у середу, 1 жовтня. 

Реклама
Читайте також:
Пального лишилося на 10 днів — на ЗАЕС критична ситуація - фото 1
Пост Міненерго. Фото: скриншот

Критичний стан Запорізької АЕС

Запорізька АЕС вже десять днів функціонує без основного живлення, покладаючись лише на резервні дизель-генератори.

"МАГАТЕ офіційно підтвердило небезпечність ситуації, що склалася на Запорізькій атомній електростанції", — заявили у відомстві.

Наявних запасів пального для генераторів вистачить лише на десять днів. Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Ґроссі підкреслив, що ситуація є критичною.

"Така ситуація є нестабільною з погляду ядерної безпеки", — сказав він.

Ґроссі попередив про можливі наслідки повного відключення резервних систем.

"Може виникнути загроза розплавлення ядерного палива", — зазначив генеральний директор МАГАТЕ.

Міністерство енергетики України спільно з Міністерством закордонних справ проводить активну роботу. Вони інформують міжнародні організації про дії російських окупантів на Запорізькій АЕС.

Нагадаємо, що раніше Президент Володимир Зеленський повідомив про серйозну аварійну ситуацію на Запорізькій атомній електростанції. Внаслідок постійних обстрілів з боку Росії станція повністю відключена від енергомережі.

Головний державний інспектор з ядерної та радіаційної безпеки України Олег Коріков повідомляв, що тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція перебуває без зовнішнього живлення з українською енергосистемою. 

Міненерго Енергодар ЗАЕС МАГАТЕ Запорізька АЕС
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації