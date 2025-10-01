Критичний стан Запорізької АЕС - що відомо наразі

Запорізька АЕС. Фото: Getty Images

На тимчасово захопленій Запорізькій атомній електростанції в Енергодарі через дії російських окупантів функціонування станції підтримується лише за рахунок резервних генераторів. Міжнародне агентство з атомної енергії підтвердило наявність безпосередньої загрози ядерній безпеці.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України у Telegram у середу, 1 жовтня.

Пост Міненерго. Фото: скриншот

Критичний стан Запорізької АЕС

Запорізька АЕС вже десять днів функціонує без основного живлення, покладаючись лише на резервні дизель-генератори.

"МАГАТЕ офіційно підтвердило небезпечність ситуації, що склалася на Запорізькій атомній електростанції", — заявили у відомстві.

Наявних запасів пального для генераторів вистачить лише на десять днів. Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Ґроссі підкреслив, що ситуація є критичною.

"Така ситуація є нестабільною з погляду ядерної безпеки", — сказав він.

Ґроссі попередив про можливі наслідки повного відключення резервних систем.

"Може виникнути загроза розплавлення ядерного палива", — зазначив генеральний директор МАГАТЕ.

Міністерство енергетики України спільно з Міністерством закордонних справ проводить активну роботу. Вони інформують міжнародні організації про дії російських окупантів на Запорізькій АЕС.

Нагадаємо, що раніше Президент Володимир Зеленський повідомив про серйозну аварійну ситуацію на Запорізькій атомній електростанції. Внаслідок постійних обстрілів з боку Росії станція повністю відключена від енергомережі.

Головний державний інспектор з ядерної та радіаційної безпеки України Олег Коріков повідомляв, що тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція перебуває без зовнішнього живлення з українською енергосистемою.