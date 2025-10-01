Видео
Главная Новости дня Горючего осталось на 10 дней — на ЗАЭС критическая ситуация

Горючего осталось на 10 дней — на ЗАЭС критическая ситуация

Ua en ru
Дата публикации 1 октября 2025 18:01
Критическое состояние Запорожской АЭС - что известно на данный момент
Запорожская АЭС. Фото: Getty Images

На временно захваченной Запорожской атомной электростанции в Энергодаре из-за действий российских оккупантов функционирование станции поддерживается только за счет резервных генераторов. Международное агентство по атомной энергии подтвердило наличие непосредственной угрозы ядерной безопасности.

Об этом сообщает Министерство энергетики Украины в Telegram в среду, 1 октября.

Пост Минэнерго. Фото: скриншот

Критическое состояние Запорожской АЭС

Запорожская АЭС уже десять дней функционирует без основного питания, полагаясь только на резервные дизель-генераторы.

"МАГАТЭ официально подтвердило опасность ситуации, сложившейся на Запорожской атомной электростанции", — заявили в ведомстве.

Имеющихся запасов топлива для генераторов хватит лишь на десять дней. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси подчеркнул, что ситуация является критической.

"Такая ситуация является нестабильной с точки зрения ядерной безопасности", — сказал он.

Гросси предупредил о возможных последствиях полного отключения резервных систем.

"Может возникнуть угроза расплавления ядерного топлива", — отметил генеральный директор МАГАТЭ.

Министерство энергетики Украины совместно с Министерством иностранных дел проводит активную работу. Они информируют международные организации о действиях российских оккупантов на Запорожской АЭС.

Напомним, что ранее Президент Владимир Зеленский сообщил о серьезной аварийной ситуации на Запорожской атомной электростанции. Вследствие постоянных обстрелов со стороны России станция полностью отключена от энергосети.

Главный государственный инспектор по ядерной и радиационной безопасности Украины Олег Кориков сообщал, что временно оккупированная Запорожская атомная электростанция находится без внешнего питания с украинской энергосистемой.

Минэнерго Энергодар ЗАЭС МАГАТЭ Запорожская АЭС
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
