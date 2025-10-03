Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Росія має підступний план щодо ЗАЕС — що помітили експерти

Росія має підступний план щодо ЗАЕС — що помітили експерти

Ua ru
Дата публікації: 3 жовтня 2025 12:25
Росія готує підключення ЗАЕС до своєї енергосистеми
Запорізька атомна електростанція. Фото: УНІАН

Робота Запорізької АЕС на дизель-генераторах не несе загрози аварій рівня "Фукусіма". Проте нинішня аварійна ситуація використовується Росією для психологічного тиску на ЄС та МАГАТЕ і спроби підключити станцію до своєї енергосистеми.

Про це заявила експертка з питань ядерної енергетики та безпеки Ольга Кошарна в ефірі програми Ранок.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Росіяни навмисне створили аварійну ситуацію на ЗАЕС

За словами Кошарної, пошкодження ліній електропередач поблизу ЗАЕС не випадкові: російські окупанти блокують ремонтні роботи Укренерго та водночас тестують власні схеми підключення станції до російської енергосистеми.

Вона нагадала, що Москва офіційно повідомила МАГАТЕ ще 2 червня 2025 року про розробку процедури інтеграції ЗАЕС у російську мережу, а 4 вересня цей намір підтвердила вдруге. У цей же день, за її словами, на станції побував керівник Росатома Сергій Кирієнко, який дав вказівку готувати енергоблоки до виходу на генерацію.

Чи можлива на ЗАЕС аварія, як на "Фукусімі" в Японії

Кошарна наголосила, що порівнювати нинішній режим роботи станції з "Фукусімою" неправильно. Температура ядерного палива суттєво знизилася, а на майданчику є 20 резервних дизель-генераторів і ще близько десяти мобільних.

"І я вас запевняю, що вони танки свої не будуть заправляти, але дизельне паливо будуть підвозити, щоб працювали, скільки потрібно, ці дизель-генератори. Тому важкої аварії з розплавної активної зони зараз неможливо", — висловилась експертка. 

Ольга Кошарна говорить, що основні ризики виникнуть у разі фактичного приєднання станції до російської енергосистеми. У такій ситуації через дефіцит води, нестачу кваліфікованих кадрів, деградацію систем безпеки та невідоме походження запасних частин різко зросте небезпека аварій.

"Зараз із 20 (генераторів. — Ред.) працюють сім-вісім, а дев'ять-десять знаходяться на чергуванні, і є ще мобільні дизель-генератори. Зрозуміло, що це зазвичай, коли втрачається зовнішнє енергопостачання, тоді автоматично вмикаються ці дизель-генератори. Завдання України — не допустити приєднання ЗАЕС до Єдиної енергосистеми Росії і примусити ремонтувати лінію на їх території, ЗАЕС під станцією Дніпро, щоб вона знову була приєднана до української енергосистеми", — наголосила Ольгша Кошарна. 

Нагадаємо, раніше про плани Росії щодо підключення ЗАЕС до своєї енергосистеми повідомляв й глава МЗС України Андрій Сибіга. 

У середу, 1 жовтня, Міненерго повідомляло про критичну ситуацію на ЗАЕС через брак пального на дизель-генераторах. У Держатомрегулювання заявили, що на ЗАЕС можлива ядерна катастрофа

У вересні МАГАТЕ заявило, що на ЗАЕС порушені всі основи ядерної безпеки.

аварія електроенергія ЗАЕС МАГАТЕ Росія
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації