Росія готує підключення ЗАЕС до своєї енергосистеми

Запорізька атомна електростанція. Фото: УНІАН

Робота Запорізької АЕС на дизель-генераторах не несе загрози аварій рівня "Фукусіма". Проте нинішня аварійна ситуація використовується Росією для психологічного тиску на ЄС та МАГАТЕ і спроби підключити станцію до своєї енергосистеми.

Про це заявила експертка з питань ядерної енергетики та безпеки Ольга Кошарна в ефірі програми Ранок.LIVE.

Росіяни навмисне створили аварійну ситуацію на ЗАЕС

За словами Кошарної, пошкодження ліній електропередач поблизу ЗАЕС не випадкові: російські окупанти блокують ремонтні роботи Укренерго та водночас тестують власні схеми підключення станції до російської енергосистеми.

Вона нагадала, що Москва офіційно повідомила МАГАТЕ ще 2 червня 2025 року про розробку процедури інтеграції ЗАЕС у російську мережу, а 4 вересня цей намір підтвердила вдруге. У цей же день, за її словами, на станції побував керівник Росатома Сергій Кирієнко, який дав вказівку готувати енергоблоки до виходу на генерацію.

Чи можлива на ЗАЕС аварія, як на "Фукусімі" в Японії

Кошарна наголосила, що порівнювати нинішній режим роботи станції з "Фукусімою" неправильно. Температура ядерного палива суттєво знизилася, а на майданчику є 20 резервних дизель-генераторів і ще близько десяти мобільних.

"І я вас запевняю, що вони танки свої не будуть заправляти, але дизельне паливо будуть підвозити, щоб працювали, скільки потрібно, ці дизель-генератори. Тому важкої аварії з розплавної активної зони зараз неможливо", — висловилась експертка.

Ольга Кошарна говорить, що основні ризики виникнуть у разі фактичного приєднання станції до російської енергосистеми. У такій ситуації через дефіцит води, нестачу кваліфікованих кадрів, деградацію систем безпеки та невідоме походження запасних частин різко зросте небезпека аварій.

"Зараз із 20 (генераторів. — Ред.) працюють сім-вісім, а дев'ять-десять знаходяться на чергуванні, і є ще мобільні дизель-генератори. Зрозуміло, що це зазвичай, коли втрачається зовнішнє енергопостачання, тоді автоматично вмикаються ці дизель-генератори. Завдання України — не допустити приєднання ЗАЕС до Єдиної енергосистеми Росії і примусити ремонтувати лінію на їх території, ЗАЕС під станцією Дніпро, щоб вона знову була приєднана до української енергосистеми", — наголосила Ольгша Кошарна.

Нагадаємо, раніше про плани Росії щодо підключення ЗАЕС до своєї енергосистеми повідомляв й глава МЗС України Андрій Сибіга.

У середу, 1 жовтня, Міненерго повідомляло про критичну ситуацію на ЗАЕС через брак пального на дизель-генераторах. У Держатомрегулювання заявили, що на ЗАЕС можлива ядерна катастрофа.

У вересні МАГАТЕ заявило, що на ЗАЕС порушені всі основи ядерної безпеки.